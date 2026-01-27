Росія виводить своїх вояків з авіабази на північному сході Сирії.

Це пов’язане з тим, що Дамаску вдалося встановити контроль над територіями, які раніше контролювали курди.

Росія виводить своїх військовиків з авіабази Ель-Камишли на північному сході Сирії, де був розташований і військовий аеродром. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на п'ять джерел. Виведення військ відбувається на тлі останніх подій у країні, пов'язаних із прагненням уряду в Дамаску встановити контроль над територіями, які останніми роками перебували під контролем сил місцевих курдів.

Російські військовики дислокувалися в Ель-Камишли з 2019 року. Їхня чисельність була невеликою в порівнянні з двома іншими російськими базами в країні – у Тартусі і Хмеймімі. Джерела повідомляють, що останні два дні російська військова техніка і важке озброєння передислокуються на базу в Хмеймімі. Частина російських солдатів, які перебували в Камишли, як стверджується, залишиться в Хмеймімі, інша повернеться на батьківщину.

Міноборони Росії не коментувало повідомлення про вихід з авіабази в Ель-Камишли. Станом на понеділок, 26 січня, на летовищі продовжували майоріти російські прапори. Джерело Reuters, однак, стверджує, що нова влада Сирії ще раніше вимагала від Москви, аби та прибрала своїх військовиків з Ель-Камишли.

Нагадаємо, що впродовж січня відбулася низка збройних сутичок між курдськими Сирійськими демократичними силами та урядовими військами Сирії. Врешті курди були змушені піти на угоду з владою у Дамаску. Домовленості передбачають поступове встановлення центральним урядом контролю над північним сходом Сирії в обмін на низку гарантій дотримання прав місцевого населення та інтеґрацію курдської адміністрації та збройних загонів до держструктур.