У Жмеринській міськраді розтрощили фойє під час протесту проти голови міста.

У четвер група молодиків із "Національних дружин" намагалася прорватися на сесію Жмеринської міської ради. Під час інциденту постраждало восьмеро поліціянтів і четверо нападників; правоохоронці затримали 11 осіб.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ", покликаючись на начальника відділу комунікації поліції Вінницької області Анну Олійник.

"Понад 20 людей у масках розбили вхідні двері, забігли до фойє міської ради і хотіли прорватися до місця проведення пленарного засідання. Їм завадили поліцейські, які охороняли публічну безпеку. Молодики кидали в них каміння і димові шашки, встигли потрощити частину меблів і побити вікна", – повідомила Олійник.

Інцидент зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Жмеринського відділу поліції; наразі визначають правову кваліфікацію.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у Жмеринській міській раді, по завершенню інциденту сесія продовжила свою роботу.

Джерело у міськраді припустило, що спроба невідомих увірватися до сесійної зали пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака і, ймовірно, організована його опонентами.

Місцеве видання "Жмеринська газета" на своїй сторінці у Facebook розмістило фото сутичок. На одному із них видно, що нападники одягнуті у камуфляжний одяг, на якому можна розгледіти частину напису зі словом "дружини".

Осередок "Народних дружин" узяв на себе відповідальність за проведення акції. Згідно з повідомленням на сайті організації, хлопці начебто прагнули захистити місцеву антикорупційну ініціативу, котра зазнала нападок з боку місцевої влади.

"Усе почалося з того, що у Жмеринській міськраді мали розглядати питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. Місцеві жителі хотіли прийти на засідання, щоб висловити свою позицію з цього приводу. Зокрема, в них були питання до мера про кримінальну справу щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака", – йдеться на сайті дружин.