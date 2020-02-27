У Жмеринській міськраді розтрощили фойє під час протесту проти голови міста.

 

У четвер група молодиків із "Національних дружин" намагалася прорватися на сесію Жмеринської міської ради. Під час інциденту постраждало восьмеро поліціянтів і четверо нападників; правоохоронці затримали 11 осіб.

 

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ", покликаючись на начальника відділу комунікації поліції Вінницької області Анну Олійник.

 

 

"Понад 20 людей у масках розбили вхідні двері, забігли до фойє міської ради і хотіли прорватися до місця проведення пленарного засідання. Їм завадили поліцейські, які охороняли  публічну безпеку. Молодики кидали в них каміння і димові шашки, встигли потрощити частину меблів і побити вікна", – повідомила Олійник.

 

Інцидент зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Жмеринського відділу поліції; наразі визначають правову кваліфікацію.

 

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у Жмеринській міській раді, по завершенню інциденту сесія продовжила свою роботу.

 

Джерело у міськраді припустило, що спроба невідомих увірватися до сесійної зали пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака і, ймовірно, організована його опонентами.

 

 

Місцеве видання "Жмеринська газета" на своїй сторінці у Facebook розмістило фото сутичок. На одному із них видно, що нападники одягнуті у камуфляжний одяг, на якому можна розгледіти частину напису зі словом "дружини".

 

Осередок "Народних дружин" узяв на себе відповідальність за проведення акції. Згідно з повідомленням на сайті організації, хлопці начебто прагнули захистити місцеву антикорупційну ініціативу, котра зазнала нападок з боку місцевої влади.

 

"Усе почалося з того, що у Жмеринській міськраді мали розглядати питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. Місцеві жителі хотіли прийти на засідання, щоб висловити свою позицію з цього приводу. Зокрема, в них були питання до мера про кримінальну справу щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака", – йдеться на сайті дружин.

 

27.02.2020

До теми

Що вищий чоловік – то менший ризик деменції
Дослідження доводять кореляцію між зростом та ризиком захворіти на деменцію у старшому віці.
27.02.20 | | Наука
Кьольнські рецитації
Марія Кауц
Щира поезія Галини Яцишин зуміла зворушити всіх слухачів і торкнутись їхніх спільних «емігрантських» емоцій. А експлозивність віршів Соломії Костів дала надію, що її творчий потенціал ще дасть чути про себе потужніше.
26.02.20 | | Штука
Дивовижний «неудачник» українського театру
Катерина Гладка
Лесь Курбас. Галичанин, який змінив світовий театр. У його галактиці вистачало місця для всіх, але володарі того часу прагнули знищити центр цієї галактики — самого Курбаса.
25.02.20 | | Минуле
Зачіпати за живе
Михайло Урицький
Режисура – важка праця. Режисер – це життєвий досвід, вміння контактувати з людьми. Щоби бути режисером, треба мати три яскраві риси: неймовірну фантазію, художній смак і комунікабельність. І як бонус треба мати інтелект. Я ж прагну бути не постановником, а творцем.
25.02.20 | | Штука
Мозкова стимуляція пробуджує непритомних приматів
Ділянка в проміжному мозку відіграє ключову роль в активуванні нашої свідомості.
25.02.20 | | Наука
Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами…
Леся Українка
Нагадайте собі в день Лесиних уродин: "А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в’януть, в’януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже…"
25.02.20 | | Минуле
Майдан добродіїв
Андрій ЛЮБКА
Попри напруженість моменту, на Майдані були світлі, прекрасні, добрі люди. Там не було страшно, а якщо й було, то все одно людина почувалася в безпеці, бо була серед своїх.
25.02.20 | | Дискурси
Падіння
Олександр БОЙЧЕНКО
Трапляються сповнені оптимізму хвилини, коли мариться, що спадкоємці здобутої ціною крові загиблих свободи, виявляться гідними жертви.
24.02.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.