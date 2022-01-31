Поліція заявила про зрив провокації із кров'ю під Офісом Президента.

 

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про затримання групи осіб, котрі планували мітинг із провокаціями під стінами Офісу Президента із бутафорською кров'ю.

 

 

Про це Монастирський заявив під час брифінгу в понеділок, повідомляє "Укрінформ".

 

“Вчора була затримана група осіб, яка планувала масові заворушення в центрі Києва. Планувалося зібрати до 5 тисяч, з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями”, – сказав Монастирський.

 

Зі слів міністра, планувався мітинг із провокаціями – обов'язково мало бути насильство серед учасників мітингу, мала пролитися кров. "Причому була заготовлена, в тому числі, й бутафорська кров, яка внаслідок цих конфліктів із правоохоронцями мала начебто пролитися серед “активістів”", – розповів голова МВС.

 

Як сказав Монастирський, група осіб планувала акції у Києві та ще ряді інших міст для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні.

 

"Це була лише перша запланована акція з цілого ряду, і це чітко зафіксовано на відео- та аудіоносіях... акції планувалися провести в ряді міст Центральної України, зокрема у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Тобто області в годині-півтори доїзду від Києва і наших північних кордонів з Російською Федерацією", – сказав міністр.

 

"На жаль, явище платних мітингів є досить частим, і це не перший мітинг проплачений, але саме цей мітинг був спрямований на розбалансування внутрішньополітичної ситуації і на насильство проти правоохоронців та інших осіб, які беруть участь у мітингу", – додав Монастирський.

 

Голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що акції в обласних центрах організатори планували провести у лютому. “Такий захід був спланований не на один раз. У лютому було замовлення іще на чотири такі акції в обласних центрах нашої держави”, – сказав він.

 

"Загалом для мітингу було придбано 200 фаєрів, 200 димових шашок, підготовлено 20 шин, 10 вогнегасників, 2000 листівок, понад 300 прапорів та 12 радіостанцій, медичні жилети, бутафорська кров і відповідні величезні 1,5 на 6 метрів банери", – поінформував Клименко.

 

Як розповів голова Нацполіції, все мало розпочатися з виступу спікерів та створення ініціативної групи, яка повинна була вимагати зустрічі з представником Офісу Президента. У цей час в натовпі спеціальні люди мали підігрівати ситуацію, а певні кодові слова мали стати знаком для початку бійки.

 

"У промові окремого спікера мали лунати окремі слова… які б стали сигналом до початку конфлікту та бійки з поліцією… Провокатори продумали план, за яким сутички мали перерости в бійку з використання димових шашок і вогнегасників, якими планували «задувати» правоохоронців", – повідомив Клименко.

 

Після використання вогнегасників бойова група мітингувальників мала "продавлювати" стрій правоохоронців, далі підпалити шини, під час штовханини і бійки облити "актора" бутафорською кров’ю, а особи, вдягнені у медичні жилети, мали підійти і демонструвати та імітувати надання першої медичної допомоги. 

 

"Ми чітко стикаємось з технологією сакральної жертви, яку намагались ще тиждень тому розкрутити біля ВР", – підсумував Клименко.

 

Димові шашки та фаєри нібито мали допомогти створити плутанину, аби учасники мітингу могли уникнути адміністративної, а дехто й кримінальної відповідальності.

 

31.01.2022

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