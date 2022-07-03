У Каракалпакстані запроваджене надзвичайний стан через заворушення в автономії.

Вони були спровоковані спробою узбецької влади скасувати каракалпацьку автономію.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв розпорядився запровадити надзвичайний стан у Каракалпакстані – автономній республіці у складі країни. Режим почав діяти з опівночі третього липня. Про це повідомив узбецький інформаційний портал KUN.uz з покликом на заяву речника президента Шерзода Асадова

«Указом президента з метою залагодження безпеки громадян, захисту їхніх прав і свобод, відновлення законності та правопорядку на території Республіки Каракалпакстан запроваджено надзвичайний стан на період з 00 години 01 хвилини 3 липня 2022 року до 00 години 00 хвилин 2 серпня 2022 року», – йдеться у заяві.

Водночас Шавкат Мірзійоєв заявив про необхідність зберегти норму про суверенітет Каракалпакстану у Конституції країни. «Поправки до Конституції ще не ухвалені, а лише винесені на громадське обговорення. Наголошую: виходячи з побажань, пропозицій та думок наших громадян цей проєкт буде змінено та покращено», – запевнив узбецький президент.

Проєкт змін, згідно з якими автономна республіка втрачає свій суверенний статус і право на референдум про вихід зі складу Республіки Узбекистан, оприлюднили 25 червня. Громадське обговорення проєкту мало б завершитись до п’ятого липня.

Першого липня мешканці багатьох міст Каракалпакстану виступили з масовими протестами проти поправок до конституції Узбекистану. Найчисленніша акція протесту пройшла у столиці реґіону Нукусі. За оцінками місцевих ЗМІ, на вулиці вийшли тисячі мешканців міста. Протестувальники пройшли ходою містом, після чого зібралися на території центрального ринку.

У місцевих телеграм-каналах публікували фотографії демонстрантів з прапорами Каракалпакстану в руках. Також у соцмережах з'явилися відео сутичок з бійцями ЗМОП. Повідомлялося, що в Каракалпакстан було стягнуто додаткові сили Нацгвардії Узбекистану, а в республіці під час мітингів спостерігалися перебої зі зв'язком та інтернетом.

Другого липня узбецька влада опублікувала заяву щодо ситуації в республіці. У ній йдеться про те, що напередодні «злочинна група осіб», прикриваючись «популістськими гаслами» та «маніпулюючи свідомістю громадян», спробувала захопити комплекс адміністративних будівель Каракалпакстану, «внести розкол у суспільство, дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Узбекистані». За словами влади, «протизаконні дії призвідників було припинено», організаторів заворушень, а також людей, які чинили опір правоохоронним органам, затримали. Імена та кількість затриманих не уточнюються.

Каракалпакстан займає 40 відсотків території Узбекистану і є найбільшим за площею реґіоном країни. За приблизними оцінками, тут проживає близько двох млн осіб.