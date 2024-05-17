Тривають заворушення у французькій Новій Каледонії.

Французька влада вводить війська і звинувачує Баку у втручанні.

16 травня Париж ввів війська в Нову Каледонію – заморську територію Франції в Тихому океані, де вже четверту добу поспіль тривають заворушення. Там запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомила газета Le Monde. Президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що влада жорстко відповідатиме на будь-які прояви насильства.

Заворушення в Новій Каледонії розпочалися після того, як парламент Франції ухвалив закон про зміну порядку виборів до місцевих законодавчих зборів. Згідно з поправками, які були остаточно затверджені у середу, 15 травня, право голосу отримають жителі Франції, які мешкали у Новій Каледонії протягом 10 років.

Це викликало невдоволення багатьох канаків — корінного населення Нової Каледонії, вони побоюються, що тепер їхній політичний вплив буде знижено.

Внаслідок сутичок між протестувальниками та силовиками, які почалися в понеділок, 13 травня, після рішення парламенту Франції, загинуло щонайменше чотири особи, у тому числі від вогнепальних поранень померли три канаки та співробітник поліції. Місцеві мешканці громили магазини та підпалювали державні установи у столиці території Нумеа.

На тлі масштабних заворушень у Новій Каледонії міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin) звинуватив Азербайджан у втручанні. «Це не фантазія, це реальність. На жаль, деякі сепаратисти уклали угоду з Азербайджаном», – сказав Дарманен в етері телеканалу France2.

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, Париж дуже роздратований тим, що Азербайджан за допомогою заснованої ним рік тому «Бакінської ініціативної групи» критикує «французький колоніалізм» і надає підтримку прихильникам незалежності Нової Каледонії. Тамтешні демонстранти розмахують азербайджанськими прапорами та носять майки з логотипом «Бакінської ініціативної групи».

МЗС Азербайджану випустило заяву в соцмережі X, в якій назвало «образливими і необґрунтованими» звинувачення французької влади.