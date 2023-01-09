Прихильники експрезидента Жаїра Болсонару влаштували погроми в урядових будівлях.

Бразильські правоохоронні органи розпочали розслідування найбрутальнішого за останні 40 років нападу на інститути країни.

 

 

Верховний суд Бразилії пізно ввечері в неділю, восьмого січня, усунув губернатора столиці – міста Бразиліа – Ібанейса Рошу (Ibaneis Rocha) з посади терміном на 90 днів. Йому інкримінували прорахунки в залагодженні безпеки у столиці після того, як тисячі прихильників ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару влаштували погроми в урядових будівлях. Роша, як відомо, був прихильником Больсонару.

 

Суддя верховного суду Александре де Мораес (Alexandre de Moraes) також наказав платформам соціальних мереж Facebook, Twitter і TikTok блокувати заклики до державного перевороту. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Тим часом бразильська влада почала розслідування найбрутальнішого нападу на інститути країни з моменту відновлення демократії чотири десятиліття тому. Нещодавно інавґурований президент Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв притягнути до відповідальності винних у заворушеннях.

 

Восьмого січня прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару вдерлися до будівель Національного конґресу, Верховного суду та президентського палацу на площі Трьох влад у центрі Бразиліа. Тисячі громадян, які вимагали перегляду підсумків нещодавніх президентських виборів, вийшли на вулиці столиці та вступили в сутички з поліцією, прорвавши загородження в урядових будівлях, які у вихідний день перебували під нечисленною охороною. 

 

Протестувальники влаштували погроми і спорудили барикади в захоплених будинках, нападали на поліціянтів, закидали їх камінням і палицями. Для придушення заворушень у столиці оголосили режим надзвичайної ситуації та задіяли федеральні військові сили. Правоохоронні органи використовували для розгону протестувальників водомети, сльозогінний газ, шумові та світлові гранати.

 

Через кілька годин поліція прозвітувала про витіснення протестувальників з урядових будівель та відновлення порядку. Губернатор Ібанейс Роша заявив про затримання понад 400 учасників погромів, які, за його словами, заплатять за скоєні злочини. 

 

Заворушення відбулися лише через тиждень після інавґурації нового президента — ним втретє став Луїс Інасіу Лула да Сілва. Згідно з результатами другого туру виборів 30 жовтня 2022 року він набрав 50,9% голосів, а Болсонару – 49,1% голосів. 

09.01.2023

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