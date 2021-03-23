Ветерана, що побив шибки в будівлі ОП, узяли під домашній арешт.

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного в побитті шибок у будівлі Офісу Президента Владислава Гранецького-Стафійчука під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

Про це повідомляє Hromadske.

Влад Сорд (псевдо підозрюваного) перебуватиме під запобіжним заходом за місцем реєстрації у Вінниці.

Згідно з даними слідства, Владислав прийшов на акцію із заздалегідь заготовленою зброєю – складаним ножем, а згодом ударив рукою по дверях ОП й розбив скло.

Прокурор просив для підозрюваного саме цілодобовий домашній арешт. Він наголошував на тому, що злочин, який інкримінують Владиславу, передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. А також існують ризики тиску на свідків та знищення підозрюваним речових доказів – зокрема відео та листування.

Водночас адвокат підозрюваного Дмитро Мазурок просив суд повністю відмовити у задоволенні клопотання. Він зазначав, що вже вичерпався термін обрання запобіжного заходу (три доби), а також те, що Владислав не може впливати на свідків, оскільки усі вони є співробітниками поліції, а також на експертну установу, яка проводить експертизу ножа, – оскільки вона підконтрольна МВС.

Адвокати заявили, що будуть оскаржувати рішення суду.

Владислав під час судового засідання не став зізнаватися в побитті шибок, за рекомендацією адвоката. Водночас підтвердив, що був на акції, оскільки вимагає реформування судової системи. Сорд запевнив, що він не планує переховуватися, оскільки є публічною людиною – письменником.

"Тут просто людям накипіло. Мені смішно було слухати в камері Антона Геращенка, який казав про провокаторів, адже там звичайні громадяни. У людей накипіло, і накипить ще більше, якщо не буде реакції", – сказав затриманий.

Також Стафійчук прокоментував методи боротьби та малювання на стінах. З його слів, є частина людей, які не кричать і підтримують протести мовчазною згодою, і є люди, "у яких накипіло", бо немає реакції на попередні протести.

Крім того, Стафійчук підтвердив, що в нього був складаний ніж, "куплений у переході", але він його не діставав, бо не було потреби.

20 березня біля Офісу президента відбулася акція з вимогою звільнити Сергія Стерненка. Її учасники кидали в будівлю фаєри, підпалили табличку "Президент України" та розбили скло дверей ОП. Вони також вимагали звільнення підозрюваного у справі Шеремета Андрія Антоненка, а ще відставки генпрокурорки та міністра внутрішніх справ.