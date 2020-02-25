Екскурсоводи обговорюють у Львові нові тренди в туризмі.


Сьогодні у Львові розпочав роботу ІІІ Форум гідів. На захід зібралися сотні гідів та екскурсоводів, які впродовж двох днів обговорять нові туристичні локації в місті та нові тренди в туризмі, а також ознайомляться з туристичними пам’ятками Львова і Львівщини.

 

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

 

Форум гідів традиційно має на меті налагодження комунікації, підвищення якості надання послуг, знайомства з новими туристичними продуктами та генерування нових ідей.

 

«Форум гідів у Львові ми організовуємо втретє. Ціль заходу – зібрати гідів і розказати їм про нові туристичні локації у місті та нові тренди в туризмі. Це також можливість поспілкуватися з колегами й обдумати нові спільні проєкти. Цього року говоритимемо про культурний, біографічний та гастрономічний туризм. Рік культури у Львові, певною мірою, визначив спрямування цьогорічного форуму: будемо говорити про туризм як складову культури», – розповіла в. о. начальника управління туризму Галина Гриник.

 

«Львів є вашим містом, тому беріть від цього форуму максимум. Ви відкриваєте і тягнете за собою дуже великі проєкти і зміни. Це ваша місія, за яку сьогодні я хочу вам подякувати. Дуже приємно, що ми маємо змогу зібратися у Львові і поговорити про важливі речі. Ми не лише хочемо, щоб для людей відкривалися нові райони міста – Підзамче, Кульпарків, територія Янівського концтабору, а й прагнемо порушити питання потрібних законодавчих змін чи змін на рівні міста, щоб вам було легше працювати», – зазначив під час відкриття заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

 

Перший день форуму сьогодні, 25 лютого, відбувається у Львові, у Premier Hotel Dnister, де гіди обговорюють і дискутують на актуальні теми в межах таких панелей: «Біографічний туризм – пізнання міста через історії його мешканців», «Перспективні туристичні продукти», «Культура через смак», «Розвиток міста та збереження спадщини».

 

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

 

А завтра, 26 лютого, учасники Форуму гідів ознайомлюватимуться з новими локаціями на Львівщині. Зокрема, учасники форуму побувають на екскурсіях у Підберізцях, Уневі, Глинянах і Винниках.

 

Повна програма Форуму гідів у Львові – за цим посиланням.

 

Захід організовано Львівським туристичним офісом та управлінням туризму й курортів ЛОДА.

 

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