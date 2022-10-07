У порівнянні з минулим роком туристичний збір Прикарпаття зріс на понад 90%.

Туристичний збір Івано-Франківської області за 9 місяців 2022 року становить 13,7 млн грн. А це – на 91,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані надав начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації Віталій Передерко.

Найбільші надходження, за інформацією посадовця, зафіксовані у Поляницькій (7 548,79 тис. грн), Яремчанській (2 461,16 тис. грн), Івано-Франківській (1 902,18 тис. грн) громадах.

Додамо, що туристична галузь Франківщини за період війни заробила найбільше в Україні.

Найбільше податків від туризму отримано в таких регіонах:

Івано-Франківська – приріст 63%;

Львівська – приріст 51%;

Київська область – приріст 16%;

Київ – спад на 34%;

Одеська область – спад на 82,3%.