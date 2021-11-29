Через пандемію світова туристична індустрія втратить цьогоріч $2 трлн.

Про це говориться у доповіді Всесвітньої туристичної організації ООН.

Внаслідок пандемії COVID-19 світовий туризм у 2021 році може недоотримати доходів на суму два трильйони доларів США. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на доповідь Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), оприлюднену в понеділок, 29 листопада.

Хоча UNWTO у липні-вересні зареєструвала зростання кількості в'їздів туристів до країн призначення на 58 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2020 року, ці значення все ж на 64 відсотки нижчі за рівень 2019 року. У серпні та вересні кількість туристичних в’їздів у інші країни досягла максимальної позначки з початку пандемії, проте все одно залишалася на 63 відсотки нижчою за показники 2019 року.

У той час як Європа, а також Північна та Південна Америки показали відносне зростання у третьому кварталі 2021 року, кількість в’їздів в Азійсько-Тихоокеанський регіон скоротилася на 95 відсотків порівняно з 2019 роком. Низка країн реґіону, включно з Австралією, Новою Зеландією, Сінґапуром та Китаєм, проводять політику «нульової толерантності» до COVID-19 та дотримуються суворих обмежень на міжнародні в'їзди.

Якщо говорити про провідні напрямки, то в Хорватії, Мексиці та Туреччині найбільше зростання туристів зафіксовано в період з липня до вересня. Держави Карибського басейну, своєю чергою, продемонстрували найвищі показники серед усіх субреґіонів, зазначених у звіті UNWTO: кількість в'їздів там зросла на 55 відсотків порівняно з 2020 роком.

Згідно зі звітом UNTWO, «нерівномірні показники вакцинації по всьому світу та нові мутації COVID-19 можуть вплинути на й без того повільне та нестійке відновлення галузі». Побоювання у зв'язку з новим варіантом вірусу «омікрон» викликали нові обмеження на поїздки до низки країн.

Генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі закликав країни погоджувати свої в’їзні обмеження, щоб мандрівники мали можливість складати вивіреніші плани поїздок. На його думку, йдеться про «історичну кризу в індустрії». Водночас, на переконання Пололікашвілі, туризм здатен «досить швидко відновитися».