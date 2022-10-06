Поляки відновлюють туристичні подорожі до Львова.

 

 

Польська агенція подорожей відновлює туристичні поїздки до Львова. Перша подорож з міста Томашів Любельський у Львів відбудеться 15 жовтня, у програмі – відвідування Оперного театру та інші екскурсії для іноземців. Це вперше з початку війни поляки приїдуть у Львів не як волонтери, а як туристи, пише wp.pl.

 

Представники польської туристичної фірми Quand Tourist повідомили, що 15 жовтня відбудеться перша поїздка до Львова з початку повномасштабної війни в Україні. Представник компанії зауважив, що рішення про відновлення подорожей до Львова є реакцією на попит ринку.

 

«Ми не очікуємо, що після нашого оголошення до Львова поїдуть вагони, набиті туристами. Це будуть досить камерні поїздки», – каже Анджей Кудліцкі з туристичної компанії Quand.
 

 

За його словами, компанія постійно перевозила людей через український кордон, незважаючи на війну: люди їздили волонтерити або відвідувати поляків, що живуть у Львові.

 

Зараз туристична агенція пропонує одно -або дводенні поїздки з міста Томашів Любельський до Львова.

 

«Є оперні покази, є концерти у філармонії, ресторани працюють у звичайному режимі. Тут також працюють заклади культури та відбуваються різноманітні цікаві заходи. А ще тут завжди чекають в гості львів’яни та місцеві поляки. Але люди мають усвідомлювати, що навіть тінь ризику є завжди. Страхові компанії захищають своїх клієнтів, але за винятком подій, пов'язаних з військовими діями. Тому ми вирішили їхати в Україну на власну відповідальність», – пояснює Анджей Кудліцкі.

 

 

06.10.2022

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