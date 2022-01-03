На Богородчанщині розпочали реконструкцію австрійського дота «Парламент».

 

У Солотвинській громаді, що на Богородчанщині в Івано-Франківській області, створять нову історичну туристичну локацію. Для цього реконструюють доти часів першої світової війни в урочищі Підпогари, повідомило РАІ.

 

 

В урочищі біля гірського села Богрівка понад 100 років тому два роки стояли австрійські вояки, адже тут пролягала східна лінія фронту. Біля села залишилося дев’ять бетонних ДОТів – «довготривалих оборонних точок». Вісім із них – одноповерхові споруди, а дев’ятий має три поверхи і навіть власну назву – «Форт Паламент».

 

Із нього уже вибрали засипи ґрунту. За словами директора Івано-Франківського обласного КП «Пам'ять» Василя Тимківа, розчищаючи дот, вдалося натрапити на сліди від конструктивних елементів, які там були розташовані. Зокрема, реконструктори зможуть точно відтворити міжповерхові перекриття у триповерховій споруді, та правильно відтворити розташування кулеметів, адже вдалося зайти сліди від підставок, на яких вони стояли.

 

 

У межах проєкту відновлять вигляд оборонної лінії, для цього відновлять 200 метрів окопів, щоб повністю відтворити середовище. Розчищати довколишню територію, його укріплення допомагали учні Яблунівського ліцею зі студентами факультету туризму Прикарпатського національного університету.

 

Відновлення оборонних споруд втілюють у життя в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна», і воно буде фінансуватися коштом Європейського Союзу. Мова йде про 250 тисяч гривень від ЄС та 67 тисяч – від громади.

 

Ця історична пам’ятка стане популярною туристичною локацією, вважає декан факультету туризму Прикарпатського університету Володимир Великочий.

 

 

«Ми бачимо, що можна розвинути туристичну інфраструктуру, пов’язану з історичною локацією, можливості для дозвілля й відпочинку з кількома закладами розміщення», – зазначив він.

 

Створення локації для любителів мілітарі-туризму має шанси на успіх, зокрема тому, що місцеві люди ставляться з повагою до історії краю.

 

«Нашу увагу зразу привернуло те, що місцеві люди з повагою ставляться до історії, Там є гарний, впорядкований цвинтар австрійських вояків, біля церкви. Він не сплюндрований і не занедбаний. І до бункерів цих також ставляться із повагою. Адже за століття споруди майже не зруйнувалися», – прокоментував історик Василь Тимків.

 

Фото gk-press.if.ua, rai.ua

03.01.2022

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