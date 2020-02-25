Ейфорії кінець: Українці вважають, що Зеленський працює на оточення, а не на країну.

Відносна більшість українців станом на лютий 2020 року схилилася до думки, що Президент України Володимир Зеленський працює не так на національні інтереси, як на захист приватного кола. Також відносна більшість українців вперше з часу інавґурації Зеленського прийшла до висновку, що нова влада не є ліпшою за попередню.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

Якщо протягом жовтня-грудня минулого року відносна більшість громадян вважала, що нинішня влада є кращою, ніж попередня (48% у жовтні і 43% у грудні), то наразі частка компліментарного виборця зменшилася до 30%, натомість частка тих, хто вважає, що устрій Зеленського нічим суттєво не відрізняється від попереднього, зріс до 39% (у жовтні – 27%, у грудні – 34%). Також зросла частка тих, хто вважає, що влада – гірша за попередню (зараз вона становить 20%, натомість у жовтні – 8%, у грудні – 13%).

Якщо у вересні 2019 року 54,5% опитаних вважали, що дії Володимира Зеленського передусім спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% – вважали, що він керується захистом власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, то у лютому 2020 року частка позитивних відповідей знизилася до 37%, а частка других – зросла до 41%.

Частка респондентів, для котрих дії нової влади виправдали сподівання, у порівнянні з жовтнем зменшилася з 23% до 13%. Незмінною (5%) залишилася частка тих, хто вважає, що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували. Із 9% до 20% зросла частка тих, хто заявив, що нова влада не виправдала їх сподівань. Із 12% до 19% – зросла частка тих, хто відповів, що від нової влади вони нічого доброго не очікували, а так і сталося. Натомість із 6% до 13% виріс прошарок респондентів, котрі кажуть, що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою.

Ну і символічний випробувальний термін влади вже минув. У цьому розрізі із 40% до 25% зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.

Загалом, характеризуючи дії влади, громадяни України найчастіше висловлюють думку, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається – таку думку поділяють 41% (у жовтні 2019 року – було 41,5% респондентів, у листопаді – 44%). Натомість істотно зменшилася частка тих, хто вважає, що новій владі вдається покращити ситуацію в країні: лютий – 14% (жовтень – 29%, листопад – 25%). Також зросла частка респондентів, котрі вважають, що нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля – наразі такої думки притримується 37% (жовтень – 20%, листопад – 23%).

І, хоча Володимир Зеленський залишаєтья політиком із найбільшим довірою від українців, рівень довіри до Президента поступово знижується. Позитивні настанови щодо Зеленського вийшли на піковий рівень у вересні – тоді йому довіряло 79% громадян (не довіряли – 13,5%). Натомість станом на лютий Зеленському довіряє 51,5%, але 41% – уже не довіряє.

Поза тим, Володимир Зеленський зі своїм проєктом "Слуга народу" зберігають статус лідерів електоральних симпатій.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Зеленський отримав би 40% голосів (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

У другому конкуренцію йому, правдоподібно, склав би Юрій Бойко – 15%. За вихід на стадію повторного голосування боролися б Петро Порошенко (13,5%) і Юлія Тимошенко (10%).