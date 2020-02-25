Закарпаття готує план контролю "італійських бусиків".

Мукачівська міська рада оголосила про створення тимчасової протиепідемічної комісії й затвердила план протиепідемічних заходів для запобігання занесенню і поширенню на території громади коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Напередодні на Закарпатті госпіталізували хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем. Також у вівторок Закарпатська ОДА скликає протиепідемічну комісію щодо коронавірусу в Європі.

Тривогу обласної адміністрації спричинило зростання потоку заробітчан, особливо відомі в краї "італійські бусики".

Для участі в засіданні тимчасової протиепідемічної комісії запросили медиків, митників та прикордонників. Передбачається, фахівці розглянуть вивчатимуть стан готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можна підозрювати коронавірус COVID-2019, а також обговорять налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів та медичними службами.

Наразі на Закарпатті затвердили алгоритм дій лікарів закладів охорони здоров’я при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку Covid-2019.

Також створено 5 медичних груп екстреного реагування на випадок виявлення осіб з симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП.

Напередодні голова Дрежавної прикордонної служби України Сергій Дейнеко оголосив на брифінґу, що на територію України жодної особи з ознаками захворювання не пропустять.