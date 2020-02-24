У Винниках відзначили 155-й день народження Івана Липи.

 

Сьогодні, 24 лютого, у Винниках біля Львова відбулися урочисто-поминальні заходи з нагоди вшанування річниці від дня народження Івана Липи.

 

 

На місцевому кладовищі біля могили Івана Липи місцеве духовенство спільно з представниками місцевої й обласної влади, освітян, просвітян, гостей з Яворівщини та численної місцевої громади відправили поминальну панахиду. До пам’ятника Іванові Липі поклали квіти, а відтак виконали гімн України. Продовжили відзначення знаменної дати у Школі мистецтв, вихованці якої підготували концертну програму.

 

Також із нагоди дня народження Івана Липи відбулось урочисте погашення марки й конверта, дизайн якого розробив львівський філателіст Андрій Пилюх.

 

У межах заходів із вітальним словом виступила спеціальна гостя з Одеси – біограф і дослідниця творчості Юрія Липи (сина Івана Липи) Світлана Кучеренко.

 

«Так сталося, що Винники стали останнім прихистком життєвого шляху видатного українця Івана Липи – від Чорного моря, через Харків, Одесу, Київ сюди, у передмістя Львова. Україна є і буде! І буде славитися своїми синами. Нам вдалося завдяки Юрію Винничуку зібрати й видати твори Івана Липи. Сьогодні спільно з міською радою ми пробуємо повернути помешкання, де мешкав Іван Липа, і передати його під музей. Мені здається, що нам це вдасться й уже цього року ми цей крок завершимо й розпочнемо другий етап – облаштування музею», – зазначив міський голова Винників Володимир Квурт.

 

Нагадаємо, на початку року рішення Львівської облради вшанувати у 2020 році, серед інших визначних постатей української історії, Івана Липу спричинило «занепокоєння і сум» посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького та посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона. Вони навіть поширили спільну заяву з цього приводу, в якій назвали Івана Липу «ксенофобським, антисемітським та антипольським письменником», а його сина Юрія Липу – «творцем расистської теорії української раси».

 

 

Для довідки:

 

Іван Липа (24 лютого 1865, Керч — 13 листопада 1923, Винники) – український громадський і політичний діяч, письменник, за фахом лікар, співзасновник таємного товариства «Братство тарасівців», міністр віросповідань УНР. Борець за незалежність України у ХХ сторіччі. Останній рік свого життя мешкав і провадив свою діяльність у Винниках біля Львова.

 

24.02.2020

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