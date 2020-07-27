У Львові вшанували пам'ять загиблих у Скнилівській трагедії.



Сьогодні, 27 липня, у 18-ті роковини трагедії на Скнилові, у Львові вшановують прам’ять загиблих. У каплиці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії відбулася Божественна Літургія та парастас за загиблими.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Опісля родичі загиблих, представники влади та духовенства переїхали до «Сегменту пам’яті» жертв Скнилівської трагедії. Тут поклали квіти та запалили лампадки на знак вічної пам’яті та скорботи за невинно загиблими, а відтак освятили пам’ятний знак.

Уже традиційно сім'ям загиблих в авіакатастрофі місто виплатить матеріальну допомогу. Цього року по 2 тис. грн отримають 57 людей.

Для довідки:

Скнилівська трагедія – авіакатастрофа під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинуло 77 осіб (серед них – 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих є найбільшою катастрофою в історії авіаційних шоу.

2003 року, до перших роковин трагедії, на в'їзді до Скнилівського летовища (вул. Авіаційна) на кошти жертводавців з усього світу спорудили каплицю всіх Святих українського народу. Автор проєкту — Ігор Подоляк, внутрішнє оздоблення — Маркіян та Юрій Миськіви. Біля каплиці встановлено 77 каменів, що символізують жертв катастрофи. У першу річницю трагедії каплицю освятили священники УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП. Щорічно в день катастрофи тут відбуваються екуменічні богослужіння.