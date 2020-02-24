Тернопільська ОДА залишилася без голови.

Президент прийняв відставку голови Тернопільської ОДА у зв’язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті глави держави 22 лютого. Втім указу про відставку на сайті досі не оприлюднено.

Будівля Тернопільської ОДА. Фото: telegraf.te.ua

«У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки, Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, чутки про те, що українців, яких евакуюють з Китаю, розмістять у санаторії «Медобори» на Тернопільщині, спричинили в області справжній переполох. Відтак мешканці села Конопківка, в якому розташований санаторій, вийшли на протести, влаштували блокпости з цілодобовим чергуванням на під’їзді до санаторію, потім громадою проголосувала проти ймовірного поселення евакуйованих із Китаю.

Про те, що йде у відставку, повідомив на fb-сторінці в суботу ввечері й сам Сопель.

«Написав заяву про відставку з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Щиро дякую Президенту України Володимиру Зеленському за високу довіру. Впевнений, що Володимир Олександрович -- саме той Президент, котрий змінить країну на краще. Дякую усім, хто вірив в мене та не піддавався інформаційним та політичним маніпуляціям. Рухаємось вперед!» – написав він.

Тим часом, як зазначає сайт BezTaby.te.ua, наразі не зрозуміло, хто залишиться керувати областю. Замість Ігоря Сопеля виконувати обов'язки голови ТОДА мав би перший заступник (принаймні, так передбачено законом). Однак за час керування Тернопіллям Ігор Сопель не призначив собі першого заступника. А заступників голови ОДА є двоє: Ігор Гайдук та Арсен Марчишак, тож точно не відомо, хто саме виконуватиме обов’язки очільника.

Зеленський призначив Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації» 31 жовтня 2019 року.