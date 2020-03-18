Сопеля офіційно звільнено з посади голови ТОДА.


Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської ОДА. Указ «Про звільнення І.Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації» сьогодні з'явився на сайті Президента України.

 

 

«Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – зазначено в указі, датованому сьогоднішньою датою, 18 березня.

 

Нагадаємо, Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА у зв’язку з ситуацією, що виникла в області через повернення з Китаю евакуйованих українців. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті глави держави 22 лютого. Тоді чутки про те, що українців, яких евакуюють з Китаю, розмістять у санаторії «Медобори» на Тернопільщині, спричинили в області справжній переполох. Відтак мешканці села Конопківка, в якому розташований санаторій, вийшли на протести, влаштували блокпости з цілодобовим чергуванням на під’їзді до санаторію, потім громадою проголосували проти ймовірного поселення евакуйованих із Китаю.

 

Відтак Ігор Сопель написав на своїй fb-сторінці: «Написав заяву про відставку з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Щиро дякую Президенту України Володимиру Зеленському за високу довіру. Впевнений, що Володимир Олександрович — саме той Президент, котрий змінить країну на краще. Дякую усім, хто вірив в мене та не піддавався інформаційним та політичним маніпуляціям. Рухаємось вперед!»

 

 

Зеленський призначив Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації» 31 жовтня 2019 року.

18.03.2020

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