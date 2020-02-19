Тернопільщина не хоче приймати українців з Китаю.

 

Тернопільщина не має обласної інфекційної лікарні, а медичні заклади області не забезпечені необхідним обладнаннями та препаратами й не готові надати повноцінну медичну допомогу хворим на коронавірус. Тому від вищих посадових осіб держави вимагають не допустити розміщення на території Тернопілля, зокрема в санаторії «Медобори» села Конопківка, осіб, евакуйованих із Китаю. Таке звернення ухвалили сьогодні депутати Тернопільської обласної ради.

 

На сесію облради прийшли мешканці Микулинецької громади. Фото: te-rada.org

 

«Має бути створена база для хворих на коронавірус чи тих, хто контактував із такими людьми, база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Така база в області відсутня. Тернопільщина – одна із областей України, де навіть немає обласної інфекційної лікарні, а інші медичні заклади не забезпечені необхідним обладнаннями та препаратами і не готові для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус. Ми, депутати обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів щодо недопустимості розміщення на території Тернопільської області, зокрема у селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори", близько 100 осіб, евакуйованих з Китаю», – цитує Укрінформ звернення депутатів до Президента та прем’єр-міністра України щодо недопущення приймання евакуйованих з Китаю на території Тернопільщини.

 

Зауважимо, на сьогоднішній сесії облради депутати розглядали єдине питання – «Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю».

 

Голова облради Віктор Овчарук закликав присутніх «не зловживати різними моральними категоріями» й «не прикривати поняттями моральності та християнських цінностей непрофесійність, оскільки така підміна загрожує не лише Тернопільській області, а й усій Україні».

 

 

Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний назвав рішення влади поселити евакуйованих у густо населених районах «геноцидом українського народу». Він згадав про порушення законодавства й дезінформацію громади при ухваленні рішень щодо намірів уряду розмістити на території Тернопільщини евакуйованих із Китаю українців, а також наголосив, що санаторій «Медобори» абсолютно не підготовлений до прийняття евакуйованих із Китаю, та закликав підтримати громаду в її супротиві.

 

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель натомість заперечив інформацію про те, ніби погоджено розміщення евакуйованих у «Медоборах», і закликав присутніх бути небайдужими. Утім представники Микулинецької ОТГ засумнівалися в тому, що голова ОДА каже правду.

 

Начальник управління охорони ОДА Володимир Богайчук заявив: є чітка позиція щодо неможливості прийняти в області борт із Китаю, а також наголосив, що необхідно виділити кошти на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

 

Керівниця Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук повідомила депутатів та представників громад, що область не повністю готова для прийняття евакуйованих із Китаю. А заразом наголосила, що необхідно зробити все, щоб підготуватися для надання таких медичних послуг.

 

Представник МОЗ поінформував, що мета перебування його з колегами на Тернопіллі – визначення умов, які є в області для прийняття евакуйованих.

 

Керівник санаторію «Медобори» Василь Мартинюк зазначив, що без згоди громади очолюваний ним заклад не прийматиме евакуйованих з Китаю.

 

Відтак, вислухавши представників Микулинецької громади та проаналізувавши надану інформацію, депутати облради підтримали рішення Микулинецької селищної ради Теребовлянського району від 18 лютого 2020 року № 2652 «Щодо розміщення евакуйованих громадян України з Китайської Народної Республіки в санаторії «Медобори» Теребовлянської районної ради. Й ухвалили відповідну заяву до керівництва країни.

 

Окремо ухвалили вимогу до правоохоронців не вживати силових заходів до мешканців Микулинецької громади, які встановили блокпости біля дороги, що веде в санаторій «Медобори» в селі Конопківка.

 

Нагадаємо, чутки про те, що українців, яких евакуюють з Китаю, розмістять у санаторії на Тернопільщині, спричинили справжній переполох. Відтак мешканці села вийшли на протести, влаштували блокпости з цілодобовим чергуванням на під’їзді до санаторію, а вчора на вічі понад тисяча мешканців Микулинецької громади проголосувала проти ймовірного поселення евакуйованих із Китаю в Конопківці.

 

Сьогодні вибухнули протестами Винники біля Львова, де вранці в госпіталі влаштували симулятивні навчання протидії коронавірусу.

 

 

19.02.2020

До теми

Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20 | | Штука
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну,  в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20 | | Дискурси
Пекельна краса Ґарбачевського
Анастасія Канарська
Відеопроекція, арт-інсталяція, акцент на візуальних та аудіо ефектах, польський театральний режисер Кшиштоф Ґарбачевський залишається вірним естетиці, яка вже уособлюється із його іменем. Нову роботу режисера, «Божественну комедію» в Театрі Повшехному у Варшаві, вже встигли охрестити виснажливим, чи то пак, пекельним дійством.
17.02.20 | | Штука
Так, свобода волі існує
Бернардо Каструп
Хоч наука ніби ствердила, що у нас нема вільної волі, філософія Шопенгауера може примирити нашу внутрішню інтуїцію свободи волі з сучасним науковим світорозумінням
16.02.20 | | Наука
Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20 | | Наука
Маємо бути менш наївними
Олена Стяжкіна
Немає сенсу в дорогах, коли приїде російський танк. Але є сенс зберегти життя людям. Тим, хто хоче в кіно і в кафе, треба показати, де бомбосховища — а серйозну розмову вести з тими, хто готовий чинити опір
15.02.20 | | Україна
Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема
Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина.
14.02.20 | | Наука
Пост-Оскар
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?
14.02.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.