Тернопільщина не хоче приймати українців з Китаю.

Тернопільщина не має обласної інфекційної лікарні, а медичні заклади області не забезпечені необхідним обладнаннями та препаратами й не готові надати повноцінну медичну допомогу хворим на коронавірус. Тому від вищих посадових осіб держави вимагають не допустити розміщення на території Тернопілля, зокрема в санаторії «Медобори» села Конопківка, осіб, евакуйованих із Китаю. Таке звернення ухвалили сьогодні депутати Тернопільської обласної ради.

На сесію облради прийшли мешканці Микулинецької громади. Фото: te-rada.org

«Має бути створена база для хворих на коронавірус чи тих, хто контактував із такими людьми, база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Така база в області відсутня. Тернопільщина – одна із областей України, де навіть немає обласної інфекційної лікарні, а інші медичні заклади не забезпечені необхідним обладнаннями та препаратами і не готові для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус. Ми, депутати обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів щодо недопустимості розміщення на території Тернопільської області, зокрема у селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори", близько 100 осіб, евакуйованих з Китаю», – цитує Укрінформ звернення депутатів до Президента та прем’єр-міністра України щодо недопущення приймання евакуйованих з Китаю на території Тернопільщини.

Зауважимо, на сьогоднішній сесії облради депутати розглядали єдине питання – «Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю».

Голова облради Віктор Овчарук закликав присутніх «не зловживати різними моральними категоріями» й «не прикривати поняттями моральності та християнських цінностей непрофесійність, оскільки така підміна загрожує не лише Тернопільській області, а й усій Україні».

Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний назвав рішення влади поселити евакуйованих у густо населених районах «геноцидом українського народу». Він згадав про порушення законодавства й дезінформацію громади при ухваленні рішень щодо намірів уряду розмістити на території Тернопільщини евакуйованих із Китаю українців, а також наголосив, що санаторій «Медобори» абсолютно не підготовлений до прийняття евакуйованих із Китаю, та закликав підтримати громаду в її супротиві.

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель натомість заперечив інформацію про те, ніби погоджено розміщення евакуйованих у «Медоборах», і закликав присутніх бути небайдужими. Утім представники Микулинецької ОТГ засумнівалися в тому, що голова ОДА каже правду.

Начальник управління охорони ОДА Володимир Богайчук заявив: є чітка позиція щодо неможливості прийняти в області борт із Китаю, а також наголосив, що необхідно виділити кошти на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

Керівниця Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук повідомила депутатів та представників громад, що область не повністю готова для прийняття евакуйованих із Китаю. А заразом наголосила, що необхідно зробити все, щоб підготуватися для надання таких медичних послуг.

Представник МОЗ поінформував, що мета перебування його з колегами на Тернопіллі – визначення умов, які є в області для прийняття евакуйованих.

Керівник санаторію «Медобори» Василь Мартинюк зазначив, що без згоди громади очолюваний ним заклад не прийматиме евакуйованих з Китаю.

Відтак, вислухавши представників Микулинецької громади та проаналізувавши надану інформацію, депутати облради підтримали рішення Микулинецької селищної ради Теребовлянського району від 18 лютого 2020 року № 2652 «Щодо розміщення евакуйованих громадян України з Китайської Народної Республіки в санаторії «Медобори» Теребовлянської районної ради. Й ухвалили відповідну заяву до керівництва країни.

Окремо ухвалили вимогу до правоохоронців не вживати силових заходів до мешканців Микулинецької громади, які встановили блокпости біля дороги, що веде в санаторій «Медобори» в селі Конопківка.

Нагадаємо, чутки про те, що українців, яких евакуюють з Китаю, розмістять у санаторії на Тернопільщині, спричинили справжній переполох. Відтак мешканці села вийшли на протести, влаштували блокпости з цілодобовим чергуванням на під’їзді до санаторію, а вчора на вічі понад тисяча мешканців Микулинецької громади проголосувала проти ймовірного поселення евакуйованих із Китаю в Конопківці.

Сьогодні вибухнули протестами Винники біля Львова, де вранці в госпіталі влаштували симулятивні навчання протидії коронавірусу.