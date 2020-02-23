Боксер Тайсон Ф’юрі розгромив Діонтея Вайлдера у бої-реванші.

Таким чином Ф'юрі став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC і встановив кілька рекордів.

У Лас-Веґасі відбувся бій-реванш між боксерами-суперваговиками 31-річним британцем Тайсоном Ф'юрі (Tyson Fury) і 34-річним американцем Діонтеєм Вайлдером (Deontay Wilder). У сьомому раунді Ф'юрі зумів завдати своєму супротивникові технічного нокауту, відтак він став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC.

Як зазначають спортивні коментатори, Ф'юрі провів найзапекліший бій своєї боксерської кар'єри і в семи захопливих раундах повторного поєдинку поклав край п'ятирічному домінуванню на рингу чемпіона світу у суперважкій вазі американця Вайлдера. Мало хто очікував, що британський важковаговик наскільки впевнено переможе супротивника, особливо після їхньої нічиєї в 2018 році. Цього разу Ф'юрі уклав американця в нокдаун у третьому і п'ятому раундах, постійно тримаючи під контролем найнебезпечнішого боксера в цій ваговій категорії.

Таким чином Ф'юрі став першим в історії боксу, кому вдалося завоювати абсолютно всі пояси надважкої ваги. 31-річний боксер за свою кар'єру встиг підняти над головою титули за версіями WBO, WBA, WBC, IBO, IBF і The Ring, а також стати лінійним чемпіоном. Окрім того, Ф'юрі вже вдруге за кар'єру перервав серію суперника з десяти або більше захистів чемпіонського пояса. Конкретно для Вайлдера це був одинадцятий поєдинок у статусі чемпіона.

28 листопада 2015 року Тайсон Ф'юрі переміг за очками багаторічного чемпіона Володимира Кличка. Наступного року він кілька разів відмовлявся від реваншу, Британське антидопінгове агентство звинуватило його у використанні допінгу, Ф'юрі втратив усі завойовані чемпіонські пояси, після чого оголосив про завершення боксерської кар'єри. Потім робив неодноразові заяви про повернення, а 9 червня 2018 року таки повернувся. Після кількох перемог у рейтингових боях 1 грудня 2018 року Тайсон Ф'юрі вийшов в ринг проти непереможного нокаутера Деонтея Вайдлера, володаря титулу WBC у важкій вазі. Ф'юрі вистояв усі 12 раундів, дивуючи глядачів своєю неймовірною реакцією. Двічі за поєдинок він побував в нокдауні, але кожного разу підводитився і відновлювався. У підсумку судді оголосили нічию — 115-111 (Вайлдер), 114-110 (Ф'юрі) і 113-113. Нинішній бій вирішив їхню суперечку.