Усик переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

 

На стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні відбувся бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

 

 

Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.

 

З перших раундів стало зрозуміло, що Усик думає і реагує  швидше, значно краще пересувається на рингу і викидує удари набагато гостріше. Ще перед боєм експерти прогнозували: якщо Ентоні Джошуа не нейтралізує Усика до 6-7 раунду, то з великою ймовірністю переможе претендент. Так і сталося: у сьомому-восьмому раунді Усик нарощує швидкість і все більше атакує британця.

 

Джошуа пробував відігратися в дев'ятому раунді, в десятому – розсік Усику брову, натомість від Усика отримав опухле праве око. Українець залишив за собою і кінцівку бою – на останніх секундах він притиснув Джошуа до канатів, але сил і часу добити суперника вже не залишалося: якщо орієнтуватися на секундомір телетрансляції, фінальний гонг прозвучав за 5 секунд до закінчення заключного раунду. Ентоні йшов до свого кутка вже запамороченим.

 

За підсумками 12 раундів Усик здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Рахунок на суддівських записках – 117-112, 116-112 і 115-113, хоча напередодні усі оглядачі та букмекери ставили на перемогу британця.

За підрахунками, Джошуа завдав більше ударів (641-529), але поступився в точності - в ціль припали 148 ударів Усика, при 123 влучань у Ентоні. Джебів у обох пройшло по 52, українець помітно перевершив по точним силовим (96-71).

 

 

Усик став чемпіоном світу вже у другій ваговій категорії: раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. У 2018 році Олександр Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном у напівважкій вазі з чотирьох поясів. Після рішення про перехід до категорії важкої ваги в 2019 році і після того, як Джошуа, програв свої титули проти Енді Руїза, Усик подав клопотання про претензії на чемпіонство WBO. Згідно з правилами WBO, «супер чемпіон» має право на обов'язковий статус претендента, якщо він переходить до іншої вагової категорії. Але Джошуа відновив свої титули, перемігши Руїза в матчі-реванші в грудні 2019 року і після перемоги над обов'язковим претендентом IBF Кубратом Пулєвим WBO оголосила про бій Усика і Джошуа.

 

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

 

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

 

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

 

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

 

У флеш-інтерв'ю після поєдинку Усик сказав, що "бій пройшов саме так, як я очікував. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав, але нічого особливого."

 

26.09.2021

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