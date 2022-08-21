Усик переміг Джошуа в матчі-реванші і присвятив перемогу ЗСУ.

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа в бою-реванші, захистивши пояси WBO, WBA, IBF і IBO, а також виборовши пасок за версією The Ring.

Поєдинок завершився перемогою представника України роздільним рішенням суддів — 113-115, 115-113, 116-112.

Після бою Олександр Усик заявив, що цю перемогу він присвячує Україні й воїнам.

"Я присвячую цей поєдинок своїй державі Україні, ЗСУ, всім, хто захищає мою країну, всій Україні", — сказав Усик.

"Це вже історія. Цей бій будуть дивитися багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалися сильно бити. Але я вистояв і переломив бій на свою користь", — додав чемпіон, згідно з повідомленням УНІАН.

Минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу 2021 року за версією видання The Ring.

Пояс The Ring розігрувався через те, що Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

35-річний Усик на професійному рингу провів 20 боїв і у всіх здобув перемоги (13 — нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов у супертяжі.

32-річний Джошуа в профі провів 27 боїв. У нього 24 перемоги (22 — нокаутом) і 3 поразки.