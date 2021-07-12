15-річний спортсмен з Борислава став чемпіоном Європи з боксу.

У неділю, 11 липня, у Грузії відбулись фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед юніорів. У ваговій категорії до 66 кг перемогу здобув 15-річний уродженець Борислава Олег Гічва.

У фіналі, який проходив у Тбілісі, Олег Гічва зустрівся з представником Грузії Мехманом Намазовим і переміг його за одноголосним рішенням суддів, завоювавши золоту медаль, повідомили у відділення НОК України у Львівській області.

«В першому раунді агресивний грузинський боксер кинувся на суперника, але його вміло стримував Олег Гічва завдяки майстерній роботі правою рукою, добрим переміщенням і хорошій контратакувальній роботі. В другому і в третьому раундах суперник дещо втомився і вже Олег почав працювати першим номером – і дуже успішно. Всі 5 суддів віддали йому перемогу в цих двох раундах і в бою загалом», – розповіли про результат поєдинку у НОК.

За перемогу на чемпіонаті Європи 15-річний Олег Гічва отримав 4 тис. доларів. Друге місце зайняв представник Грузії, а третє – росіянин та угорець.

Нагадаємо, що хлопець більше дев’яти років займається боксом, а на чемпіонаті України золото виборював чотири рази.

Фото facebook.com/lvivnoc