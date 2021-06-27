Ломаченко переміг Накатані і висловив амбіцію повернутися в чемпіони.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко достроково переміг японця Масайоші Накатані в рейтинговому бою на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі.

Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом в 9-у раунді.

Український боксер домінував в кожному раунді, хоча ще не самому початку отримав розсічення. На момент зупинки бою Ломаченко лідирував у суддівських записках із рахунком 80-71, 80-71 і 78-73.

Згідно з даними CompuBox, Василь Ломаченко викинув менше ударів (214 проти 250), але при цім був набагато точнішим за суперника.

За дев'ять раундів Накатані лише 29 разів потрапив по супернику (точність ударів склала 12%), натомість Василь був учетверо точнішим (104).

Ломаченко домінував у силових ударах (89 на 26), а також перевершив суперника по джебах (15 проти 3).

Василь Ломаченко провів свій 17 бій на професійному рингу і здобув 15 перемогу.

Це був перший бій Ломаченка після осінньої поразки від американця Теофімо Лопеса в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Тоді українець за одноголосним рішенням суддів стратив усі пояси.

Після поєдинку Ломаченко запропонував Лопесу матч-реванш: "Я довів, що треба зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі хочуть бою. Давайте організуємо".