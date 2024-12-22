Олександр Усик підтвердив статус чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і підтвердив статус чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

Бій-реванш, який пройшов на переповненій Kingdom Arena в Ер-Ріяді, тривав усі 12 раундів: Усик переміг за одностайним рішенням суддів - тричі 116:112.

Всі три судді визнали його перевагу в 5 раундах (6, 7, 8, 10 і 11), більшість – в 4 раундах (2, 3, 9,12), перевагу Ф'юрі всі судді визнали в двох раундах (4 і 5), більшість – тільки в першому.

У поєдинку Усик викинув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів (точні - 73). Олександр викинув 212 силових ударів (точні - 106).

На рахунку Ф’юрі 509 ударів (144 дійшли до цілі). Також він викинув 252 джеби (44 точні). На його рахунку 257 силових ударів, з яких 100 були влучними.