Морський трибунал ООН визнав свою компетенцію в позові України проти Росії.

Йдеться про незаконне будівництво кримського мосту і зупинку українських суден у Керченській протоці.

Морський арбітражний трибунал ООН в Гаазі визнав свою юридичну компетенцію у справі про претензії України проти Росії. Вони стосуються виконання конвенцій ООН з морського права в Керченській протоці і Азовському морі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України, яке цитує радіо Voice of America.

Керівник української дипломатії Вадим Пристайко уточнив, що мова йде про незаконне будівництво мосту через Керченську протоку і блокування проходу українським кораблям, які прямують до портів Маріуполя і Бердянська. «Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів», – написав український міністр на своїй офіційній сторінці у Twitter.

При цьому суд вирішив не розглядати вимоги України, які стосуються прибережних вод поблизу анексованого Криму.

Україна подала позов проти Росії в трибунал у Гаазі восени 2016 року. Київ звинувачує Москву в порушенні міжнародного морського законодавства. Росія перешкоджає Україні у використанні природних ресурсів з власних морських районів, включно з рибними ресурсами, а також запасами нафти і газу, стверджує українське МЗС.