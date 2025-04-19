В адміністрація Трампа розглядають визнання Криму російським як елемент мирної оборудки.

Проте фінального рішення з цього питання у Вашінґтоні ще не ухвалили.

 

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розглядає можливість у рамках укладання ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом визнати український півострів Крим частиною Росії. Про це в суботу, 19 квітня, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg в статті «США відкриті для визнання Криму російським в оборудці щодо України» (US Open to Recognizing Crimea as Russian in Ukraine Deal) з покликом на джерела в Білому домі.

 

«Потенційна поступка (Росії – ред.) є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо в п’ятницю припустили, що адміністрація готова відійти від своїх мирних посередницьких зусиль, якщо поступ не буде швидко досягнутий», – йдеться в статті.

 

Такий розвиток полій, за твердженням Bloomberg, ризикує підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення землі шляхом застосування сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що за жодних обставин не погодиться на те, щоб віддавати суверенні українські території Москві.

 

При цьому співрозмовники аґенції наголосили, що фінального рішення з цього питання у Вашінґтоні ще не ухвалили. Одне з джерел Bloomberg пояснило, що такі плани США ще доведеться обговорити з Києвом.

 

У п'ятницю, 18 квітня, Дональд Трамп підтвердив позицію, яку раніше озвучив держсекретар США Марко Рубіо, згідно з якою Вашінґтон припинять спроби врегулювати російсько-український конфлікт, якщо побачать, що одна зі сторін не зацікавлена ​​в цьому. «Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнюватиме цю роботу, то ми просто скажемо їй: ви нерозумні. Ми скажемо, що це дурні, жахливі люди. І ми просто перестанемо займатися цим питанням. Однак сподіваюся, що нам не доведеться так вчинити», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

19.04.2025

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