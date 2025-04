У Європі побоюються зриву саміту НАТО через суперечку щодо визнання Криму російським.

Напередодні Трамп розкритикував Зеленського за його категоричну заяву про неможливість визнати анексію Криму.

Деякі європейські чиновники висловили побоювання, що розбіжності між європейськими країнами і Вашінґтоном у зв'язку з планом адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках мирних перемовин домогтися від України визнання Криму російським призведуть до погіршення відносин між Європейською Унією і США. Про це пише газета Financial Times в статті «Дії Дональда Трампа щодо окупованого Росією Криму змушують Європу обирати сторону» (Donald Trump’s move on Russia-occupied Crimea forces Europe to choose sides), опублікованій у четвер, 24 квітня. Існує побоювання, що ці суперечки підірвуть трансатлантичну безпеку і можуть навіть означати зрив саміту НАТО, який має відбутися в Гаазі у червні.

«Надії європейців на участь у перемовинах (про мирне врегулювання, – ред.) під керівництвом США розвіялися в середу (23 квітня, – ред.), коли держсекретар США Марко Рубіо відмовився від зустрічі в Лондоні з українськими та європейськими офіційними особами, а спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав перевагу своєму четвертому візиту до Кремля», – констатує видання.

За оцінкою авторів статті, пропозиція Вашінґтона про те, щоб Москва зберегла контроль над Кримом, яка йде врозріз з офіційною позицією НАТО, «можливо, є найбільшою поступкою, зробленою Москві за останні місяці у спробі укласти мирну угоду».

Як наголосили у коментарі для FT не названі брюссельські чиновники, європейські країни «не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським чи тиску на Київ, щоб він погодився на це», і залишаються на своїх давніх позиціях, що вони не ухвалять жодних рішень щодо суверенітету України, проти яких виступає Київ.

Один із не названих високопоставлених європейських чиновників, з яким спілкувалася газета, зазначив, що «для європейських столиць неможливо буде визнати Крим російським». Водночас, за його словами, найбільшим європейським державам у НАТО слід «відбити» у Вашінґтона бажання робити це в односторонньому порядку, додав співрозмовник.

Офіційну позицію Європейської Унії щодо Криму напередодні сформулювала висока представниця ЄУ зі зовнішніх і безпекових питань Кая Каллас. «Ми виступаємо на боці України на підтримку її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Коли йдеться про Крим, наша позиція максимально чітка: Крим – це Україна», – заявила вона.

Раніше, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський відкинув перспективу відмовитися від прав на Крим. «Тут немає про що говорити. Це порушує нашу Конституцію. Це наша територія, територія народу України», – зазначив Зеленський.

За це Дональд Трамп різко розкритикував Зеленського у своїй соцмережі Truth Social. «Він може здобути мир, а може вести бої ще три роки, перед тим як втратить всю країну», – написав президент США. Водночас він запевнив, що «ніхто не вимагає від Зеленського визнання Криму як російської території».