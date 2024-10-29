У Фінляндії заарештовано сорок російських об'єктів нерухомості за позовом «Нафтогазу України».

Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» компенсацію $5 млрд.

 

 

У Фінляндії накладено арешт на приблизно 40 об'єктів російської державної власності загальною вартістю понад 35 мільйонів євро. Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомив телеканал Yle з покликом на Службу судових приставів Фінляндії. Арешт накладено в рамках позову Національної акціонерної компанія «Нафтогаз України», пов'язаного із примусовим стягненням із Росії понад п’яти мільярдів доларів за активи, втрачені внаслідок окупації Криму.

 

За даними ЗМІ, влада Фінляндії розпочала «масштабну операцію з конфіскації російських державних активів». Під арешт потрапили житловий будинок у Тьолі, центральному районі Гельсінкі, та офісна будівля у міському районі Лауттасаарі, об'єкти на Аландських островах. Один із конфіскованих об'єктів – Російський центр науки і культури на північному заході Гельсінкі, ще один – службова резиденція генконсульства Росії в Турку.

 

Російське посольство надіслало в МЗС Фінляндії ноту з висловленням протесту через арешт об'єктів нерухомості Росії. Диппредставництво висловило сподівання на перегляд рішень судових приставів. Водночас Кремль погрожує вжити заходів у відповідь. «Ми оскаржуватимемо це в судовому порядку. РФ захищатиме свої інтереси, майнові інтереси, тому ми задіємо всі правові механізми для захисту наших інтересів», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

 

Нагадаємо, що в квітні 2023 року Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» п'ять млрд доларів США як компенсацію за збитки, які національна українська енергокомпанія зазнала внаслідок російської окупації українського Криму у 2014 році.

29.10.2024

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