Курсантів зі Збаража скосив вірус, а не отруєння.

Гостру кишкову інфекцію в 25 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що у Збаражі, спричинив норовірус. Такими є результати досліджень біологічного матеріалу, відібраного у хворих, – повідомив Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Спалах гострої кишкової інфекції є вірусної етіології… При проведені лабораторних досліджень біологічного матеріалу, відібраного від хворих, виявлено фрагменти РНК норовірусів», – зазначено в повідомленні.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА за підсумками досліджень надала рекомендації керівникові закладу щодо комплексу протиепідемічних заходів. Епідрозслідування триває.

Нагадаємо, студенти коледжу почали відчувати нездужання надвечір 18 лютого. Станом на 19 лютого по медичну допомогу звернулося 25 осіб, дівчата й хлопці віком від 15 до 18 років. Їх госпіталізували до інфекційного відділення Збаразької районної лікарні зі скаргами на погане самопочуття, діарею, підвищену температуру тіла та блювоту. Попередній діагноз, який поставили хворим, – харчова токсикоінфекція.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на час розслідування спалаху інфекції призупинило роботу харчоблоку коледжу, її відновлять після ліквідації спалаху. На час припинення роботи харчоблоку харчування для вихованців військового ліцею здійснює Збаразька санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. Тернопільської облради.

Фото: zbarcollege.at.ua

У військовому коледжі навчається 280 дітей з різних областей України. Крім військової підготовки, учні здобувають там освіту за професіями, характерними для училищ.