Ділянку дороги зі Збаража до Підволочиська відремонтують за понад 265 мільйонів гривень.

На капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки дороги державного значення Т-20-10 Збараж – Підволочиськ витратять 265,5 мільйона гривень. Сьогодні, 7 вересня, відбувся аукціон з вибору підрядника, перемогла компанія «Техно-Буд-Центр», йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

В аукціоні зі стартовою ціною 272,37 мільйона гривень змагалося лише двоє учасників, оскільки третього потенційного учасника до аукціону не допустили: компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл» та «Техно-Буд-Центр», чия пропозиція у підсумку виявилася на 435 тисяч гривень дешевшою.

Ремонт ділянки дороги Збараж – Підволочиськ фінансуватиметься за програмою «Велике будівництво». У межах капітального ремонту передбачено укріплення основи дороги, заміну труб, вирівнювання певних її ділянок, будівництво штучних споруд, заміну дорожнього покриття. Усі роботи передбачено виконати до кінця 2021 року.

Зазначимо, компанія «Техно-Буд-Центр» вдруге отримала підряди на цій дорозі: у листопаді 2020 року вона перемогла в тендері з ремонту 8,9 км цієї дороги за 172,9 мільйона гривень. За інформацією Служби автодоріг у Тернопільській області, торік на 4 кілометрах автошляху Т-20-10 провели регенерацію основи та влаштували вирівнювальний шар покриття. У квітні цього року ремонт продовжили: цю ділянку «накрили» верхнім шаром покриття, улітку продовжили ремонт ще на 4,9 км.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» заснували у 2005 році в Тернополі місцеві мешканці Юрій Ханін та Андрій Ярема. У 2020 році компанія виграла тендерів з дорожніх робіт на 6,09 мільярда гривень, повідомив «Погляд».

Фото facebook.com/ternopil.ukravtodor