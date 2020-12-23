На Тернопільщині автомайстер сконструював позашляховик.

 

Мешканець Збаража, що на Тернопільщині, Юрій Кордупель сконструював позашляховик «з нуля». Автомобіль вагою 4,5 тонни розвиває швидкість 90 км/год. Майстер має намір зареєструвати авто.

 

Фото https://suspilne.media

 

Юрій Кордупель розповів, що працює автомайстром. Ідея зібрати власноруч позашляховик прийшла до нього під час роботи.

 

«Товаришу ВАЗ переробляв. Він показав мені світлину автомобіля "Булат", а в Киргизії схожий автомобіль люди самі зробили. Я мав на той час ГАЗель, обміняв її на ГАЗ-66, який використав як прототип для свого авто», – розповів він «Суспільному».

 

На виготовлення позашляховика «Україна» знадобилося три роки та близько 25 тисяч доларів. Збирати автомобіль чоловікові допомагав його колега Іван Коруна.

 

«Усе зроблено своїми руками, без заводських деталей. Чуття до металу потрібно мати. Душу треба вложити в нього», – зазначив Коруна.

 

Фото https://suspilne.media

 

Позашляховик розрахований на сімох осіб.

 

«Скло опускається, люк відкривається. Є камера заднього виду. Такий автомобіль має бути з камерою», – зазначив Юрій Кордупель.

 

Зараз автомобіль тестують, щоб визначити розхід палива, та готують до реєстрації. 

 

Фото https://suspilne.media

 

Загалом автомайстер уже зібрав три автомобілі: дорослий та дитячий Baggi та позашляховик «Україна». Юрій Кордупель виношує ідею наступного авто.

23.12.2020

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