На місці трагедії АН-26 знайшли тіла всіх загиблих; один із курсантів помер у шпиталі.

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував список військовослужбовців, загиблих в авіакатастрофі Ан-26, котра сталася у п'ятницю біля міста Чугуїв на Харківщині.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 людей. У суботу вранці в лікарні помер один із двох військовослужбовців, котрих знайшли живими на місці аварії. "Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані – померла", – поінформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

ВІЧНОГО ПОЛЬОТУ… Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76, 25 вересня 2020 року: майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н., капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н., капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н., старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н., старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н., прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н., прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н., молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н., солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н., солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н., солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н., солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н., солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н., солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н., сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н., солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н., солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н., старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н., солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н., солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н., солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н., солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н., солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н., старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н., солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Тіла жодного зі загиблих не вдалося встановити. Для ідентифікації знадобиться експертиза ДНК, повідомив віцепрем'єр Олег Уруський під час позачергового засідання Кабінету міністрів у суботу.

"Тіла в понівеченому стані, на цей момент ідентифікацію жодного з тіл здійснити не вдалося. Доведеться здійснювати експертизу ДНК, що потребуватиме додаткового часу. Це займе від 2 до 3 тижнів часу. Тільки після цього можна буде говорити про поховання наших бійців", – сказав Уруський, згідно з повідомленням "Української правди".

Зі слів віцепрем'єра, у ході розслідування призначено понад 50 експертиз.

Під вечір органи слідства отримали доступ і до "чорних скриньок". До того моменту самописці були недоступними: рятувальники працювали над пошуком тіл і не могли приступити до хвоста літака.

"Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені. Вони ще не досліджені", – заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

Він додав: до останнього моменту літак був контрольованим.

"Я точно знаю, що за 45 секунд – хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки", – цитує Кучера інформаційна аґенція "Укрінформ".

Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань, слідчі розглядають чотири версії аварії: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, літак при падінні зачепив крилом землю.

"Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю", – сказав Таран під час спілкування із журналістами на місці трагедії.

Міністр розповів про попередню оцінку від фахівців з льотної безпеки: під час польоту відмовив один із датчиків у лівому двигуні (але не сам двигун).

Голова оборонного відомства поінформував, що літак виробили іще в 1977 році. Втім, машина могла літати іще три роки, згідно з експлуатаційним сертифікатом. 25 вересня літак виконав шість злетів та п’ять посадок, мав працювати іще дві години до 23:00.

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот – інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", – додав міністр.

На місці катастрофи побував Президент України Володимир Зеленський. Керівник держави попросив надати інформацію про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.

"Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки", – сказав Зеленський.

Представники Офісу Президента повідомили: Зеленський доручив призупинити польоти всіх АН-26 до з'ясування причин катастрофи.

Президент закликав правоохоронні органи перевірити оборонні контракти і посилити контроль за розслідуванням злочинів у сфері оборони з купівлі та обслуговування військової техніки.

У Харкові Зеленський провідав у лікарні військовослужбовця, який єдиним уцілів у авіакатастрофі.

"20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який, однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", – занотував Зеленський у Facebook.