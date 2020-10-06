Загиблого в авіатрощі курсанта завтра поховають на Львівщині.

Тіло курсанта Ростислава Булія, який загинув внаслідок авіатрощі літака Ан-26 біля Чугуєва на Харківщині, у вівторок, 6 жовтня, доставили літаком у міжнародний аеропорт Львів ім. Данила Галицького.

Фото https://armyinform.com.ua

Перед цим у Харкові відбулася церемонія вшанування загиблих в авіатрощі літака Ан-26, яка сталася 25 вересня.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив 26 військових, які загинули в авіатрощі, медалями «За військову службу», зокрема солдатів Ростислава Булія та Віталія Вільхового, уродженців Львівщини.

Фото https://armyinform.com.ua

Ростислава Булія, якому було 22 роки, поховають завтра, 7 жовтня, о 14.00 у рідному селі Торчиновичі на Старосамбірщині.

Нагадаємо, в авіатрощі, що сталася увечері 25 вересня поблизу військового аеродрому біля Чугуєва, загинули 26 людей. Вижив лише курсант В’ячеслав Злочевський, який зараз перебуває у військовому госпіталі в Чугуєві. 29 вересня Львівщина попрощалася із курсантом Віталієм Вільховим, який помер у лікарні.

