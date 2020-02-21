Із потяга "Київ-Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус.

Із потяга "Київ-Москва" зняли громадянку Китаю через виявлені у неї симптоми респіраторного захворювання.

Про це йдетсься у повідомленні "Укрзалізниці".

Зазначають, що пасажирку – громадянку Китаю – із симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Сузємка (Росія).

"З метою виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, у якому подорожувала китаянка, було відчеплено на станції Брянськ", – йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" уточнили, що основний склад поїзда прибув до Москви – кінцевого пункту призначення. Обіцяють забезпечити щодо цього поїзда "санітарні заходи".

"Подальші дії щодо процедури повернення поїзда в Україну визначають. Санітарні заходи будуть забезпечені як щодо бригади, так і щодо рухомого складу поїзда", – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" в координації з Центром громадського здоров’я МОЗ, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулася до Росії за офіційною інформацією.

Між тим, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час "години уряду" у парламенті заявив, що довкола України "розганяють історію" про те, що "нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прилетіла в Україну, пробула 4 дні в Києві і виїхала поїздом в Москву, на кордоні з РФ була зупинена, і там нібито виявили якийсь вірус, і там нібито вони щось досліджують".

Гончарук вважає, що паніка довкола розміщення евакуйованих у Нових Санжарах є частиною інформаційної війни проти України.

"Ті події, які вчора відбувалися, на мою думку, є наслідком в тому числі інформаційної війни, яка продовжується щодо нашої країни і зсередини, і ззовні. Я передбачаю, що провокації продовжаться. Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розкачувати, щоб створити паніку, щоб зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат", – цитує "Українська правда".