Колишнього генсекретаря FIFA звинуватили в корупції.

Також звинувачення висунуті проти президента французького футбольного клубу ПСЖ.

Жером Вальке

Генеральна прокуратура Швейцарії висунула звинувачення на адресу колишнього генерального секретаря FIFA Жерома Вальке (Jérôme Valcke), а також президента французького футбольного клубу ПСЖ, члена виконкому UEFA і голови катарської медіагрупи BeIN Media Group Нассера Аль-Хелаїфі. Про це повідомив сайт німецького тижневика Der Spiegel. За даними видання, звинувачення пов'язані зі справою про передачу медіаправ на трансляцію чемпіонатів світу та Кубків Конфедерацій в Італії і Греції.

59-річного Вальке звинувачують в отриманні хабарів, фальсифікації документів і зловживанні владою, а Аль-Хелаїфі – в підбурюванні Вальке до неправомірних дій. «З нашого розслідування випливає, що Вальке здобув від іншого звинуваченого неправомірну вигоду», – йдеться в заяві прокуратури Швейцарії.

На початку року Європейський консорціум журналістських розслідувань та видання Mediapart опублікували листування, яке, імовірно, вели Вальке і Аль-Хелаїфі. Розслідувачі тоді зробили висновок, що президент ПСЖ давав хабара Вальке. Зокрема, колишній генеральний секретар FIFA отримав переваги при розподілі медіаправ та ексклюзивні права на користування віллою на Сардинії.

Der Spiegel зазначає, що листування може слугувати також доказом корупції серед вищого керівництва футбольної асоціації під час виборів господаря чемпіонату світу з футболу в 2022 році. Нагадаємо, що вибори відбулися 2012 року, право на проведення матчів виборов Катар.

Вальке став генеральним секретарем FIFA 2007 року. У 2016 році його звільнили з посади через підозри в корупції під час продажу квитків на чемпіонат світу 2014 року в Бразилії.