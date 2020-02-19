Росія надрукує гроші для Венесуели.

Раніше болівари виготовляли у Великій Британії.

 

 

Російська компанія «Гознак» друкуватиме болівари для Венесуели. Про це в середу, 19 лютого, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, в розпорядженні якої опинилася копія контракту, підписаного ще в листопаді 2019 року. Уряд Венесуели замовив у «Гознака» видрукувати 300 мільйонів нових банкнот номіналом від 10 тисяч до 50 тисяч боліварів. 

 

За даними аґенції, замовлення обійдеться венесуельському бюджету в 7,4 млн доларів. При цьому номінальна вартість всіх видрукуваних у Росії банкнот в перерахунку на долари становитиме 143 мільйони доларів (50 тисяч боліварів дорівнюють 68 центам).

 

Представники «Гознаку» відмовилися прокоментувати Bloomberg інформацію про укладення контракту з Центробанком Венесуели. На сайті компанії вказано, що за історію свого існування вона поставляла банкноти в десятки країн світу, а нині співпрацює з центральними банками Лівану, Ємену, Гватемали і «низкою країн близького зарубіжжя, Азії та Африки».

 

Раніше Венесуела друкувала гроші у Великій Британії, у компанії De La Rue, яка є одним з найбільших в світі виробників банкнот. Проте Каракас заборгував британцям 23 мільйони доларів, які досі не сплатив.

 

У Венесуелі останні кілька років триває гіперінфляція, через що уряду країни постійно доводиться додруковувати нові банкноти. У 2018 році була проведена деномінація болівара, внаслідок якої номінал купюр зменшили в 10 тисяч разів. Через постійне падіння курсу болівара у багатьох розрахунках всередині країни неофіційно використовують долар США.

19.02.2020

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