Госпіталь у Львові отримав нейрохірургічний мікроскоп, аналогів якого в Україні ще немає.

 

Один із військових госпіталів у Львові отримав надсучасний мікроскоп для проведення нейрохірургічних операцій. Це найбільш точний та найновіший мікроскоп, який зараз є в Україні. Його вартість становить близько 250 тис. євро. Про це повідомили в Українському католицькому університеті.

 

Збір коштів на його закупівлю оголосили в липні 2022 року багатолітній мер Вроцлава почесний сенатор УКУ Рафал Дуткевич, архієпископ Філадельфійський Борис Ґудзяк та ректор Українського католицького університету о. Богдан Прах.

 

Кошти були зібрані уже в лютому завдяки благодійникам і польському народові. Серед організацій та жертводавців, які долучилися до збірки: Український католицький університет, Народна самооборона Львівщини, Молот, Auroom, DataArt, Poland Helps, Siepomaga.pl, Margarete Müller-Bull Stiftung, Ania i Rafal Dutkiewiczowie.

 

«Ми з дружиною Анною у липні відвідали Львів та Український католицький університет. Тоді ми також завітали в один із військових госпіталів. Хірург, який показував нам лікарню, сказав, що їм потрібен мікроскоп для проведення нейрохірургічних процедур, оскільки у них був старий мікроскоп ще з 1992 року. Тож одразу після візиту ми вирішили організувати збірку. Адже для операцій медики потребують сучасного обладнання. Прилад, який нам вдалося купити, – це найновіший нейрохірургічний мікроскоп, який є в Україні на сьогодні. Ми дуже радіємо, що змогли допомогти Україні. Дякуємо усім за пожертви. Така співпраця зі Львовом та з УКУ врятує багато життів та поверне здоров’я багатьом українським воїнам», – повідомив Рафал Дуткевич.

 

 

Благодійники, лікарі, представники влади зібралися у госпіталі, аби подякувати усім, хто долучився до ініціативи.

 

«Для всього світу важливо зрозуміти, наскільки велику ціну платить Україна сьогодні у цій війні. Поранені військові потребують найкращої медичної допомоги. Ми дякуємо за ініціативу п. Рафалу Дуткевичу, всім благодійникам, усьому польському народові. Хай Бог благословить вас. Україна дуже потребує вашої підтримки», – зазначив ректор УКУ Богдан Прах.


 

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