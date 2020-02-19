ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів під час атаки поблизу Золотого.

У вівторок під час атаки бойовиків на позиції українського війська поблизу Золотого, що на Луганщині, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 2 тисячі вибухів/залпів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Вранці 18 лютого, приблизно з 05:30 до 11:30, під час патрулювання в районі Золотого (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська) на передніх патрульних базах у Кадіївці (колишній Стаханов, не підконтрольний уряду, розташований за 50 км на захід від Луганська) та Попасній (під контролем уряду, 69 км на захід від Луганська) і за допомогою своїх камер СММ зафіксувала помітний стрибок у кількості порушень режиму припинення вогню в цьому районі, зокрема понад 2300 вибухів".

По завершенні перестрілки місія скерувала в той район безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії. Кадри зйомки аналізують – згодом буде детальніша інформація.