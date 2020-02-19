Український літак вирушив у Китай для здійснення евакуації.

Літак спеціального рейсу, яким евакуюють громадян України та іноземних держав із міста Вуцхань у Китаї, вилетів із міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Згідно з планом, літак прибуде до міста Вухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом", – написав прем'єр у своєму telegram-каналі.

Як зазначає ТСН.ua, літак вирушив у бік Китаю приблизно о третій ночі.

Напередодні пізно ввечері урядовці зібрали журналістів на брифінг просто на летовищі.

Водночас, урядовці досі не зізналися, куди саме прилетить літак.

"Ми знайшли три безпечних місця, готових для того, щоб залежно від кількості людей, які будуть на борту, вибрати найбільш для них відповідні. Ми евакуйовуємо тільки здорових громадян і сьогодні за даними МЗС всі наші громадяни не потребують медичної допомоги". – розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Попередньо, передбачалося, що рейс із Вуханя приймуть у львівському аеропорту. Натомість на летовищі в Борисполі сказали: звідки літак вилетів, туди й повернеться.

ЯКА ВІРОГІДНІСТЬ, ЩО ПРИЛЕТИТЬ КОРОНАВІРУС?

Станом на нинішній ранок вуханьською пневмонією (COVID-19) за весь час епідемії у китайській провінції Хубей захворіло 61 682 особи, в тому числі у місті Вухань, епіцентрі епідемії, – 44412 особи.

Однак, Всесвітня організація охорони здоров'я за основі даних Національної комісії з питань охорони здоров'я Китаю встановила, що інкубаційний період пневмонії COVID-19, спричиненої коронавірусом 2019 nCov (тобто, проміжок часу між моментом зараження і появою перших симптомів захворювання) може становити від 1 до 14 днів (в середньому 10 днів).

Отже, за останні два тижні в Китаї симптоми COVID-19 зафіксовано у 45 тисяч мешканців провінції Хубей , зокрема у 31 тисячі мешканців міста Вухань, епіцентру епідемії.

В Хубеї мешкає 58,5 млн осіб, у Вухані (в межах міського округу) – 11,1 млн.

Тобто, за ці 14 днів у Хубеї захворів кожен тисячний мешканець (точніше 8 на кожні десять тисяч), а у Вухані – кожен трьохсотий (28 на кожні десять тисяч).

Враховуючи, що швидкість поширення епідемії і в Хубеї і у Вухані спадає (вчора в Китаї перейдено апогей епідемії, число вибулих з лікарень – з причини виздоровлення або смерті – перевищило число нових захворювань), ймовірність того, що випадковий мешканець Вуханю є інфікований новим коронавірусом складає 0,28% (а випадковий мешканець провінції – 0,08%).

З Вухані має прилетіти 49 громадян України, невідомо скільки з них з міста, скільки з провінції. Відповідно, ймовірність, що серед 49 привезених звідти українців є хоч один інфікований — між 4% а 13%.

Ймовірність, однак, зростає, якщо врахувати можливі масштаби необлікованих захворювань: за межами Хубею смертність від COVID-19 становить 0,6% від всіх зафіксованих захворювань, в Хубеї – 2,4%, а у Вухані – 3,2%. Тобто, можна запідозрити, що кількість хворих Вухані більша 5,1 раз (хворі у легкій формі не звертаються до лікарів, або на них бракує діагностичних тестів), у Хубеї – в 3,7 рази.

З врахуванням цієї можливості ймовірність, що серед 49 привезених українців є хоч один інфікований, зростає: від 5% (якщо всі привезені з-поза Вуханю) до 50% (якщо всі привезені з Вуханю).