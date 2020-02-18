Зеленський заявив, що обстріли під Золотим не зірвуть мирного процесу.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення обстрілами в районі ділянки розведення сил і засобів біля Золотого. Верховний головнокомандувач заявив, що ця провокація не зірве мирного процесу, водночас підтвердивши свою рішучість дати відсіч.

"У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію. Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли вели зі зброї, забороненої мінськими угодами", – констатував Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками", – вважає Президент.

Володимир Олександрович нагадав, що сьогодні збирається засідання РНБО, щоб обговорювати й ухвалювати рішення "про подальші кроки". "Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", – запевнив Зеленський.

Як писав Z, удосвіта у вівторок контрольовані Росією банди розпочали наступ на українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", – поінформували в штабі Операції Об'єднаних сил.

Командування зазначило, що внаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат.

Вранці журналіст Юрій Бутусов повідомив, що приблизно о 5:00 розпочався наступ росіян, зі застосуванням важкої артилерії та штурмової групи.

"Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року", – оцінив він.

Згодом штаб ООС повідомив: станом на 10:15 бій у районі Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного закінчився. "Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", – поінформували у штабі.

"Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога", – додали в командуванні.