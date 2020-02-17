Бурмистра Світлодарська взяли під домашній арешт через сепаратизм.

Краматорський міський суд Донецької області обрав міському голові Світлодарська запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області в понеділок, відповідне рішення суд ухвалив за клопотанням прокуратури Донецької області.
Мера Світлодарська підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. У травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому підтримав надання читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про сепарацію території, захопленої рухом "ДНР".
17.02.2020