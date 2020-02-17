Бурмистра Світлодарська взяли під домашній арешт через сепаратизм.

 

Краматорський міський суд Донецької області обрав міському голові Світлодарська запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області в понеділок, відповідне рішення суд ухвалив за клопотанням прокуратури Донецької області.

 

Мера Світлодарська підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. У травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому підтримав надання читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про сепарацію території, захопленої рухом "ДНР".

 

17.02.2020

До теми

Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20 | | Наука
Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема
Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина.
14.02.20 | | Наука
Пост-Оскар
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?
14.02.20 | | Штука
У пошуках претендента на бундесканцлера
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У лавах німецьких християнських демократів – чергова криза. Аннеґрет Крамп-Карренбауер оголосила про намір зрезиґнувати з посади голови партії. Хто після неї очолить ХДС – одну з найпотужніших партій Європи? Як це вплине на політику ЄУ? Чи варто переживати Україні?
14.02.20 | | У світі
І навіть смерть не розлучить нас
Анастасія КРИВЕНКО
Щире взаємне кохання – це виняткова цінність. Підбірка містичних уявлень українців про кохання.
14.02.20 | | Галичина
Чому ми цілуємось менше
Пьотр Цєслінський
Кожні романтичні стосунки починаються з пристрасних поцілунків, але з часом їх стає все менше. Часто вони взагалі зникають, ми втрачаємо до них охоту. Чому?
14.02.20 | | Дискурси
Штучному інтелекту треба вселити страх смерті
Ірена Цєслінська
Відсутність почуття смертності суттєво обмежує розвиток штучного інтелекту. З іншого боку, прилаштувати йому таку рису може бути небезпечним. Для нас.
13.02.20 | | Дискурси
  Вино для муз
Галина Петросаняк
Відомий у Швейцарії картуніст, художник і фотограф Любомир Винник — член спілок журналістів і письменників Швейцарії, експерт кількох німецькомовних видань у питаннях Східної Європи, автор сотень статей і семи книжок, дві з яких написані українською і вийшли в Україні.
13.02.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.