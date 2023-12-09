Путін офіційно заявив, що балотуватиметься в президенти.

Несподівано для всіх, навіть для працівників Кремля заява пролунала на два тижні раніше, аніж очікувалося.

У п’ятницю, восьмого, грудня на зустрічі з так званими героями Росії у Кремлі Путін повідомив, що висуне свою кандидатуру на чергових президентських виборах. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Російський диктатор сказав про це у розмові з нагородженими та гостями.

Після завершення офіційної церемонії нагородження учасники зустрічі підійшли поспілкуватись із російським лідером. Один із них, «спікер» «парламенту» самопроголошеної «ДНР» Артем Жога звернувся до Путіна з такими словами: «Ви так багато зробили для нашого Донбасу. Я в особі всього нашого народу, нашого Донбасу, приєднаних земель, хотів попросити вас взяти участь у цих виборах. Завдяки вашому рішенню ми отримали свободу та право вибору. І ми хочемо взяти участь у виборах президента Російської Федерації. І ви наш президент».

Шеф Кремля на це відповів: «Не приховуватиму, у різний час були різні думки. Але зараз такий час, коли треба ухвалювати рішення. Я балотуватимуся на посаду президента Російської Федерації». Таким чином він піде на президентські вибори вже вп'яте загалом і втретє поспіль.

Як стверджують джерела інформаційного порталу Meduza, ця заява Путіна стала несподіванкою навіть для багатьох співробітників адміністрації президента РФ. Досі вони були впевнені, що про рішення висунутись на п'ятий термін Володимир Путін оголосить щойно 14 грудня під час традиційної прямої лінії, яку цього року об'єднали зі щорічною пресконференцією.

Самі президентські вибори в Росії призначені на 15–17 березня 2024 року.