Франківський суд засудив бійця ДНР на 15 років ув’язнення.

Івано-Франківський міський суд на 15 років в’язниці засудив бійця так званої «донецької народної республіки». Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні, 6 липня, вироку суду.

Встановлено, що обвинувачений, визнаючи збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та тимчасову окупацію частини території України, у березні 2022 року, перебуваючи у складі “днр”, прибув на територію Харківської області з метою подальшої окупації. 23 березня його затримали військовослужбовці Збройних Сил України у селі Вільхівка Харківської області з бойовою зброєю та документами громадянина незаконно створеної республіки.

“В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Зокрема, зазначив, що 24 лютого 2022 року, повертаючись із роботи додому, був мобілізований військовою комендатурою м. Донецька, в ході якої йому дали зброю та військову амуніцію. Після короткочасного навчання на території Бєлгородської області рф він був розприділений на блокпости в Харківську область, де і проходив військову службу. Надалі, під час артилерійського обстрілу, припинив опір та добровільно здався в полон ЗСУ”, – повідомляють у суді.