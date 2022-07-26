У Франківську до 15 років ув'язнення засудити ще трьох бойовиків "днр".

 

Ще троє бойовиків так званої «днр», які воювали у складі армії рф проти України, проведуть 15 років за ґратами. Про це повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області. Їх взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Усі вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ.

 

Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості «новобранців» пройшли військову підготовку у «таборі», який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку. Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники.

 

 

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу:

 

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

 

Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

 

26.07.2022

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