Президент Казахстану відмовився визнавати «ЛДНР» попри спонукання Росії.

Касим-Жомарт Токаєв також відмовився від російського ордена Олександра Невського.

Казахстан не планує визнавати незалежність самопроголошених псевдореспублік на Донбасі. Про це у п'ятницю, 17 червня, на пленарній сесії 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Глава казахської держави у присутності президента Росії Володимира Путіна назвав «ДНР» та «ЛНР» «квазідержавними територіями». Про це повідомив казахський інформаційний портал Informburo.kz.

«Якщо право нації на самовизначення насправді буде реалізовано на всій земній кулі, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 або 600 держав. Звичайно ж, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію і, мабуть, цей принцип буде застосований і до квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк. Це відверта відповідь на ваше відверте запитання», – сказав Касим-Жомарт Токаєв, відповідаючи на запитання головної редакторки російського пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян

Вона теж запитала, як у Казахстані ставляться до «спецоперації» РФ в Україні. Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що в країні існують різні точки зору на війну в Україні, оскільки в Казахстані, як стверджує політик, – «розвинене громадянське суспільство».

Казахський президент, окрім того, відповів на закиди щодо нього і його країни з боку російських політиків, журналістів та інших публічних осіб. «Я, користуючись цією трибуною, можливо, це буде не зовсім доречно, але хотів би висловити деякі претензії до висловлювань низки російських депутатів. Абсолютно некоректні висловлювання на адресу Казахстану, неточні висловлювання, так би мовити, журналістів і навіть діячів культури» – зазначив він.

Також стало відомо, що Токаєв відмовився прийняти ордена Олександра Невського з рук кремлівського керівництва. Як розповів інформаційному порталу Tengrinews.kz прессекретар президента Казахстану Руслан Желдібай: «Глава держави подякував за надану честь. Проте ним було ухвалено рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ні вітчизняних, ні закордонних нагород».