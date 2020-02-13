Міністр оборони закликав НАТО розглянути заявку України до Програми розширених можливостей.

 

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна відповідає критеріям для приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО, та закликав Альянс розглянути заявку України на участь у цій програмі.

 

Про це Загороднюк сказав під час робочого сніданку на запрошення міністра національної оборони Канади за участю генсекретаря НАТО (29+1) у Брюсселі, повідомляє пресслужба Міноборони.

 

 

"Наші партери по НАТО знають, що приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) є абсолютним пріоритетом для України. Україна зробила значний прогрес у впровадженні стандартів Альянсу і вже відповідає військовим критеріям для приєднання до Програми. Ми готові, і наразі є чудове вікно можливостей", – сказав міністр.

 

Загороднюк наголосив на тому, що приєднання України до партнерства розширених можливостей НАТО є ключовим елементом у посиленні європейської безпеки та поглибленні співробітництва й партнерства.

 

Крім того, Загороднюк відзначив, що Україна має що запропонувати альянсу. Серед напрямів міністр виокремив продовження участі українських військових в операціях під егідою НАТО, обмін досвідом, отриманим під час протистояння російській агресії на сході України, включаючи гібридну складову, обмін розвідданими, а також гарантування безпеки в акваторії Чорного моря.

 

Очільник оборонного відомства закликав партнерів розглянути заявку України на участь у програмі та підтримати це рішення.

 

13.02.2020

До теми

Постдрама: вихід із «гетто»
 Роза Саркісян
В Україні театр дискредитований, він не сприймається як щось серйозне, лише як своєрідний лунапарк із усім спектром емоцій: від сліз до радості. В ідеалі театр має взаємоформувати думки. Вистава – це обмін досвідом між глядачем і митцями, де кожен є суб’єктом і партнером.
11.02.20 | | Штука
Туго закручений сюжет
Юрко ТИМЧУК
Описавши деякі епізоди нашого сьогодення, задумаєшся, як то назвати – історія хвороби, сценарій буфонади-фарсу чи інформація Центру громадських зв’язків УМВСУ. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.20 | | Україна
Культовість Doors і Джима Моррісона
Ілько ЛЕМКО
50 років альбому «Morisson Hotel», фактично передостанньому альбому Doors, однією з найбільш довговічних і особливих легенд в історії рокової музики
09.02.20 | | Минуле
Доторкнися до мене!
Тимофій Гаврилів
Вона будує містки, зшиває історію Штатів і їхніх мешканців докупи. З цього погляду, історичний матеріал – проекція, терапія, модель. Надзавдання – з уламків відбудувати цілість, з уламків біографій і стосунків – соціальне мереживо. Можливо, навіть не відбудувати, а вибудувати, бо себе можна хіба вибудувати, зокрема і передусім з уламків, склеїти їх надіями, прихильністю, любовʼю, прощенням.
09.02.20 | | Штука
Failed State і фашизм
Тимофій Гаврилів
Російській інвазії в Україну передувала і супроводжувала її мова ненависті, спроба зобразити Україну державою-невдахою, а українців – фашистами
09.02.20 | | Дискурси
Пролітаючи над:.. Собор Святого Юра
Ігор МАРТИНІВ
Збудований за проєктом славетного Бернарда Меретина. Оздоблений скульптурами не менш славетного Йоана Георга Пінзеля. Оточений Митрополичими садами. Без сумніву вартий того, щоби помилуватися на нього з неба.
07.02.20 | | Галичина
Місця катастроф і надія на щастя
 Ігор Котик
Йдеться загалом про українсько-польські стосунки в минулому і теперішньому, про умови збереження українськости в Польщі, про втечі з Польщі і повернення, про розбіжності у родинах на ґрунті національного самовизначення, про школу, церкву, хор і футбол.
07.02.20 | | Штука
Cтрашний вірус атакував homo histericus
Яцек Жаковський
Мільярди людей, відчуваючи себе щораз невпевненіше, все панічніше шукають будь-яку причину, щоби незрозумілий неспокій замінити на конкретний страх
07.02.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.