Міністр оборони закликав НАТО розглянути заявку України до Програми розширених можливостей.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна відповідає критеріям для приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО, та закликав Альянс розглянути заявку України на участь у цій програмі.

Про це Загороднюк сказав під час робочого сніданку на запрошення міністра національної оборони Канади за участю генсекретаря НАТО (29+1) у Брюсселі, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наші партери по НАТО знають, що приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) є абсолютним пріоритетом для України. Україна зробила значний прогрес у впровадженні стандартів Альянсу і вже відповідає військовим критеріям для приєднання до Програми. Ми готові, і наразі є чудове вікно можливостей", – сказав міністр.

Загороднюк наголосив на тому, що приєднання України до партнерства розширених можливостей НАТО є ключовим елементом у посиленні європейської безпеки та поглибленні співробітництва й партнерства.

Крім того, Загороднюк відзначив, що Україна має що запропонувати альянсу. Серед напрямів міністр виокремив продовження участі українських військових в операціях під егідою НАТО, обмін досвідом, отриманим під час протистояння російській агресії на сході України, включаючи гібридну складову, обмін розвідданими, а також гарантування безпеки в акваторії Чорного моря.

Очільник оборонного відомства закликав партнерів розглянути заявку України на участь у програмі та підтримати це рішення.