Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО.

Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомляє інтернет-видання "Європейська правда".

Напередодні Данілов розповів, що одна з європейських країн відмовила в участі України у роботі центру.

"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цій поважній інституції", – сказав Данілов в етері телеканалу "1+1".

Секретар РНБО підкреслив, що ця країна пішла на це, попри те, що Україна потрепає від збройної агресії та постійних кібератак.

"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, "проти". Так це "партнери в лапках" чи це партнери, які, як кажуть, щирі?" – цитує УНІАН.

Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування вступу.

Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва, і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію, зазначає "ЄП".

Але оскільки засідання ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників ухвалюються лише двічі на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Нагадаємо, раніше угорські посадовці заявили, що блокуватимуть засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні та процедуру вступу України в Альянс. Втім Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО формально не є структурою Альянсу.

Україна подала офіційний запит щодо приєднання до роботи Центру, що базується у Таллінні, у серпні минулого року. Центр має великий вплив на дії Альянсу у сфері кіберзахисту. Його заснували сім країн, а сьогодні він налічує 20 учасників – 17 членів НАТО та 3 країни-партнери. Унікальність Центру полягає в тому, що там разом працюють військові, цивільні, представники уряду. Робота центру сфокусована на трьох основних напрямках: дослідження, тренування та навчання.

У січні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт незадоволений ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва, незважаючи на ескалацію з боку Росії.