У Брюсселі започаткували новий діалог із безпеки Україна-ЄС-НАТО.

 

Українські дипломати зустрілися у Брюсселі з представниками керівних структур Європейського Союзу та НАТО для обговорення безпекової кризи, спричиненої військовим нарощуванням Росії.

 

 

Про це повідомив у Twitter представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

 

"Започатковано новий формат для обговорення безпекових питань: Україна-ЄС-НАТО. Зовнішні загрози продовжують об’єднувати міжнародних партнерів України, які готові й надалі зміцнювати інституційні спроможності України для ефективної протидії викликам у безпековій сфері та агресії РФ", – прокоментував український дипломат.

 

У зустрічі також взяли участь голова представництва України при НАТО Наталія Галібаренко, очільниця комітету ЄС з питань політики та безпеки Дельфіна Пронк та заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

 

Пані Пронк повідомила, що дипломати обмінялися думками про свіжі події вздовж українського кордону і продемонстрували "сильну співпрацю".

 

"Нічого про вас без вас", – прокоментувала представниця ЄС.

 

04.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
У «Радіо Ночі» кожен рядок написаний під музику
Юрій Андрухович
Мені цікавий герой, який, власне кажучи, до останньої сторінки так і не знає, хто він, і не може себе знайти, але робить усе для цього можливе і йде назустріч спокусам.
03.02.22 | | Штука
Таємниця  циклічності
Олена Лисенко
Роман-панорама «Біля карети під мертвим лисом» – це клінічний аналіз української ментальности та патріотизму. Це історія нашої держави, показана крізь долю однієї родини.
02.02.22 | | Штука
Сфери домовленостей для підвищення безпеки
Переклад нині оприлюдненої в пресі конфіденційної відповіді США на російський ультиматум: європейська безпека без деескалації загроз Росії щодо України неможлива
02.02.22 | | Дискурси
Covid-19: у втраті нюху винні й гени
Генетичні варіанти підвищують ймовірність втратити нюх при інфікуванні коронавірусом.
01.02.22 | | Наука
Абсурд, і що з ним робити
Олександр МОТИЛЬ
Теперішній конфлікт між Заходом, Росією та Україною побудований на абсурді. Настав час Києву взяти ініціативу, проголосивши – на визначених умовах – часовий мораторій на своє членство в НАТО і на силове приєднання ОРДЛО
01.02.22 | | Україна
«Стоп-Земля»: повернення мови на екран
Юрій ШЕВЧУК
Мова у фільмі стає носієм величезного символічного капіталу. Повернення живої української мови на екран змінює колоніяльну парадигму нашого кінематографа на постколоніяльну
01.02.22 | | Штука
Слухати вухом серця
Франціск
«Слухати, по суті, – це вимір любові». Послання Святого Отця на 56-й Світовий день соціальних комунікацій
01.02.22 | | Дискурси
Вмираючі костели Галичини
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Мандруючи галицькими загумінками, увесь час зустрічаєш закинуті римо-католицькі храми. Серед них і шедеври архітектури світового рівня, і типові проєкти-близнюки часів міжвоєнної Польщі.
01.02.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.