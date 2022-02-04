У Брюсселі започаткували новий діалог із безпеки Україна-ЄС-НАТО.

Українські дипломати зустрілися у Брюсселі з представниками керівних структур Європейського Союзу та НАТО для обговорення безпекової кризи, спричиненої військовим нарощуванням Росії.

Про це повідомив у Twitter представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

"Започатковано новий формат для обговорення безпекових питань: Україна-ЄС-НАТО. Зовнішні загрози продовжують об’єднувати міжнародних партнерів України, які готові й надалі зміцнювати інституційні спроможності України для ефективної протидії викликам у безпековій сфері та агресії РФ", – прокоментував український дипломат.

У зустрічі також взяли участь голова представництва України при НАТО Наталія Галібаренко, очільниця комітету ЄС з питань політики та безпеки Дельфіна Пронк та заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Пані Пронк повідомила, що дипломати обмінялися думками про свіжі події вздовж українського кордону і продемонстрували "сильну співпрацю".

"Нічого про вас без вас", – прокоментувала представниця ЄС.