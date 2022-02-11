"Наш цінний партнер": Столтенберг підтвердив Зеленському "відкритість дверей".

 

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про ескалацію на українсько-російському кордоні.

 

 

Як повідомив Столтенберг на своїй сторінці у twitter, вони разом із Зеленським обговорили нарощення сил Росією "у та довкола України".

 

"НАТО продовжить політичну і практичну підтримку нашого дуже цінного партнера. Ми закликаємо Росію до деескалації та діалогу задля знаходження мирного розв'язку", – прокоментував Столтенберг.

 

Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії, поінформували в Офісі Президента України.

 

Володимир Зеленський подякував за консолідовану позицію країн-членів НАТО про необхідність негайної деескалації ситуації з боку РФ.

 

Керівник держави високо оцінив незмінну відданість Альянсу політиці "відкритих дверей", а також "принципову підтримку права всіх країн вільно обирати безпекові союзи та визначати свій зовнішньополітичний курс".

 

Президент і генеральний секретар обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні 2022 року та його очікувані результати.

  

11.02.2022

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